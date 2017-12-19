في لقطة طريفة، حاولت 7 جراء صغيرة خطف حلوى "البسكويت" من طفلة رضيعة كانت تأكلها، اسمها لوسي رابر، من مدينة هارتلبول الإنجليزية، حتى إن الجراء صعدت على جسم الرضيعة، التي استلقت مستسلمة.



وأوضحت الأم ناتالي رابر، 34 عاما، أن ابنتها البالغة من العمر 16 شهرا كانت في غرفتها عندما حاصرتها الجراء لأخذ البسكويت منها، حيث إن الطفلة تحب قضاء الوقت في اللعب مع الجراء، كما أن الأم سعيدة لتصوير اللقطة التي أثارت ضحك الحاضرين.



وأضافت أن هناك علاقة طيبة بين الرضيعة والجراء، التي تبلغ أعمارها 6 أسابيع، وكثيرا ما يتواجدون معا في غرفة الطعام، ويلعبون معا، وكذلك يشعر الأب نيل رابر، 37 عاما، وباقي الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و17 سنة، بالسعادة لوجود الجراء في المنزل.