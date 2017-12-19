أجرى الأمير البريطاني هاري مقابلة مع الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، في برنامج إذاعي تحدث فيه عن ذكريات اليوم الذي ترك فيه منصبه، وآماله للمستقبل.

وقال قصر كينسنغتون، امس الأحد، إن المقابلة سجلت في تورنتو في سبتمبر، خلال ألعاب إنفيكتوس، وهو حدث رياضي لأفراد الجيش المصابين يرأسه هاري.

وأضاف القصر أن المقابلة تضمنت مناقشة أوباما لخططه في تدريب الجيل الجديد على القيادة من خلال مؤسسة أوباما.

والمقابلة كانت جزءاً من مشاركة شرفية لهاري في تحرير برنامج “بي بي سي توداي”. وفي مقطع مصور نشر على الموقع الإلكتروني لهيئة الإذاعة البريطانية، ظهر هاري وأوباما وهما يستعدان قبل المناقشة، وأوباما يمزح قائلاً “هل أحتاج إلى لكنة بريطانية؟”.