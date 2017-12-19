

كشف الإعلامي المصري عمرو أديب، بطريقته الطريفة، عن لقائه بالممثل رامز جلال وما دار بينهما من حديث حول برامج المقالب.



وأشار خلال برنامجه "كل يوم" عن اتفاقه مع جلال لكي يستضيفه في إحد مقالبه مقابل حصوله على 100 ألف دولار، لافتاً الى أنه عندما التقى برامز بالصدفة في أحد المطاعم، فكر في أنه قد يكون مقلباً يصوره رامز مبكراً هذا العام، ولكنه اطمئن بعدما رأى أن أسرته معه.

وأكد أنه اتفق معه على بعض التفاصيل، ومنها أنه سيفاجئ عندما يكتشف المقلب وسيندهش كثيراً ولن يضربه، بمقابل أن يأخذ هذا المبلغ ويتبرع به كاملا لصالح مستشفى الأطفال.

وتابع أنه يريد أن يشهد الجمهور عليه عندما يروه في برنامج رامز بأنه سيندهش ويعطي انطباع المفاجأة والخوف، لافتاً الى أنه يحب أن يشعر بالخوف ويريد ذلك بطريقة طريفة.