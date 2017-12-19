يبدو أن تسريحة شعر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تضاهي شهرة الرجل نفسه، ذلك أن أحد مصففي الشعر في تايوان قرر أخيراً تسريح شعر أحد زبائنه على صورة ترامب، وإن لم يكن كما نتصور تماماً.

ووفقاً للموقع التلفزيوني الهندي «إن دي تي في»، فقد لفت الرئيس الأميركي البالغ من العمر 71 عاما بشعره الأشقر الذهبي، وتسريحته المنسدلة إلى الوراء، انتباه صالون الحلاقة «اكس بي»، وصاحبه الين تشين، الذي قام في وقت سابق من العام، بحلق رأس أحد زبائنه بصورة تشبه وجه الرئيس الأميركي، بما في ذلك لون شعره.

وتمكن شين، مستخدماً زوجاً من المقصات، وشفرة حلاقة، ومشذب شعر، وصبغة، من إعادة ابتكار ما يشبه ترامب على فروة رأس الزبون، ولا يستطيع أحد أن ينكر بأن الشعر والحاجبين في مكانهما تماماً!، وفقاً للموقع.

وعلى الرغم من نشر تشين صوراً وفيديوهات عن تسريحة الشعر على موقعي «فيسبوك» و«انستغرام» منذ 25 سبتمبر، إلا أنها لم تنتشر بسرعة البرق إلا في الأيام القليلة الماضية.

وبإلقاء نظرة على صفحة «فيسبوك» لصالون الحلاقة، تبين أنه مولع أيضا بنجوم آخرين، من بينهم الممثلان بروس لي ومارلين مونرو، إلى جانب الشخصية الكرتونية ميكي ماوس، وصورة «الموناليزا» للفنان ليوناردو دي فينشي.