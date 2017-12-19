في واقعة طريفة، حقق فيديو انتشارًا واسعًا لطفل صغير تدخّل بعفوية لإنقاذ شقيقته وضرب زميلتها أثناء لعبها لمباراة مصارعة، وذلك اعتقادًا من الطفل الذي كان يشاهد المباراة أنّ زميلتها في اللعبة تضرب شقيقته.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أظهر الفيديو براءة الأطفال العفوية، حيث تدخّل الطفل لإنقاذ شقيقته وأخذ يضرب زميلتها، اعتقادًا منه أنها تضرب شقيقته وليست مباراة مصارعة بين الطفلتين، وقد تعامل المدرب مع المشهد الذي أثار ضحك الحاضرين بخفّة ظل، وأبعد الطفل الصغير الذي دخل للدفاع عن شقيقته حتى لا يُفسد المباراة .