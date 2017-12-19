تعرض لاعب رياضة "مواي تاي" القتالية لضربة قوية في رأسه، أدت لكسر جزء من الجمجمة بشكل واضح في مقدمة الرأس، وصنعت ما يشبه الثقب في جبهته.



ووفقا لصحيفة "ذا صن"، تعرض الفرنسي المعروف باسم "جيريمي"، لضربة بالمرفق من خصمه في مقدمة الجبهة، مما أدى إلى تعرضه لإصابة "مرعبة" استوجب عملية طارئة لإعادة الجمجمة لوضعها الطبيعي.



الغريب أن جيريمي استكمل النزال، لكن الحكم اضطر لإيقاف المواجهة بعد أن شعر بخطر الإصابة التي وقعت خلال النزال الذي أقيم على حلبة "باتونغ" في تايلاند.

وسيرتدي المقاتل الفرنسي واقيا مصنوعا من التايتينيوم لإصلاح كسر الجمجمة.

وتعد "مواي تاي"، أو الملاكمة التايلاندية، واحدة من رياضات القتال العنيفة، ويستخدم فيها المقاتل الأيدي للكم والأرجل للركل.