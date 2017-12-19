أدى عطل كهربائي كبير إلى حالة من الفوضى الأحد في مطار اتلانتا الأكبر في العالم من حيث عدد المسافرين، واثر على مئات الرحلات الجوية وآلاف الركاب.

وبعد احدى عشرة ساعة على الإعلان عن العطل الكهربائي، قال مطار هارتسفيلد جاكسون الدولي في اتلانتا على حسابه على تويتر ان «التيار عاد في كل المنشآت».

وتأكيدا على ان عدد الذين تأثروا بهذا العطل كبير جدا، اعلن المطار انه «قدم اكثر من خمسة آلاف وجبة طعام لمسافرين، ما يعطي فكرة عن عدد الذين تأثروا بهذا الحادث»، وأضاف المطار ان القطارات الخاصة بنقل المسافرين «ستعمل من جديد قريبا».