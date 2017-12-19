بيعت لوحة للرسام الفرنسي الصيني سانيو بسعر 8,7 ملايين يورو، محطمة الرقم القياسي لأغلى عمل يباع للفنان في أوروبا، بحسب ما أعلنت دار "أغوت" للمزادات.

وتحمل هذه اللوحة الزيتية الممتدة على 92 سنتمترا طولا و73 عرضا اسم "بو-دو-فلور" وهي رسمت سنة 1930 وكانت ضمن مجموعة فرنسية خاصة وقد طرحت للبيع بسعر يتراوح بين ثلاثة وأربعة ملايين يورو.

وقد شارك في هذا المزاد شراة من تايوان وهونغ كونغ، بحسب ما كشفت دار "أغوت".

ولد سانيو في مقاطعة سيتشوان الصينية سنة 1901. وفي العام 1920 انتقل إلى باريس حيث اكتشف بائع التحف الفنية هنري-بيير روش موهبته. وتوفي الرسام في العاصمة الفرنسية سنة 1966.