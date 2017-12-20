أوضح المتحدث باسم الشرطة المحلية في السعودية أن شرطة محافظة ضباء تلقت بلاغاً من مدير مدرسة المويلح الابتدائية عن حضور شخص للمدرسة، ويحمل بيده طفلاً ويهدد بقتله بسكين، ويتكلم بعبارات غير مترابطة.

وقال المتحدث: "تمت السيطرة عليه من قبل العاملين بالمدرسة، وتخليص الطفل منه، جرى الانتقال لموقع الحادث، وضبط الشخص والسلاح المستخدم، وتسليم الطفل لوالدته، واستكمال إجراءات الضبط، وبسماع أقوال ذويه أفادوا أن ابنهم بدأت تظهر عليه آثار اعتلالات نفسية وعدم ترابط في الحديث منذ حوالي ستة أشهر".



من ناحية أخرى ، وصف المحامي إبراهيم الباشة تصرف الأب الذي هدد بقتل ابنه داخل المدرسة ، قبل تدخل الجهات الأمنية إلقاء القبض عليه، بالجريمة وفق نص المادة 23 من نظام حماية الطفل، التي تستحق عقوبة تعزيرية نصت عليها المادة 13 من نظام الحماية من الإيذاء، وهي السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بعقوبة بديلة تراها المحكمة الجزائية بعدما يحال إليها من النيابة العامة وفقا لصحيفة عكاظ.



يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لأب سعودي يحاول نحر ابنه الرضيع في فناء إحدى المدارس، وأظهر الفيديو المأساوي الأب ممسكًا بسكين بعد أن طرح ابنه الرضيع أرضا فيما حاول بعض الأشخاص إقناعه بعدم قتل ابنه.

وتمكن أحد المتواجدين بالمدرسة في الوصول إلى الرضيع وإنقاذه بعدما تمكن من إشغال الأب.