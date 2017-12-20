عبر والد الشهيد السعودي شامخ الرشيدي الذي استشهد في الحد الجنوبي عن فخره بابنه ودعمه للقيادة الرشيدة، وأنه على استعداد للدفع بأولاده صغيرهم وكبيرهم إلى جبهة القتال فداء للوطن.



وفي مقطع فيديو قدم خلاله عسكريون لوالد الشهيد واجب العزاء عنهم وعن منسوبي القوات على الحد الجنوبي، تحدث الأب طالبا تبليغ تحياته للمرابطين على الحد، وأن يجزيهم الله خيرًا فهم رافعين الرأس، مقدرا حضور زملاء ابنه الشهيد لمجلس العزاء.



وأضاف الأب في كلمة مؤثرة أن استشهاد ابنه خدمة للوطن وأنهم مستعدين بتقديم اخوانه بدلا عنه، وكل شيء للوطن والملك والحرمين والدين الاسلامي، وأنهم بخير ونعمة، موجهًا تحيته للقائد وكل الجنود المرابطين، مكررا استعداده لتقديم أبنائه صغيرا وكبيرا فداء للوطن.



يذكر أن جموع المصلين من مدنيين وعسكريين أدت صلاة الميت السبت الماضي بجامع الراجحي في حائل، على شهيد الواجب الرقيب شامخ الرشيدي أحد منسوبي القوات البرية، الذي استشهد مدافعاً عن وطنه في الحد الجنوبي.