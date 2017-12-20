عرض صغير الباندا الأنثى شيانغ شيانغ للمرة الاولى امام الصحافيين في حديقة وينو في طوكيو عشية عرضه للمرة الاولى امام الزوار الذين ينتظرونها بفارغ الصبر منذ ولادتها قبل 6 أشهر.

وقد صورت عدة محطات تلفزيونية مباشرة الباندا شيانغ شيانغ التي بدت بصحة جيدة مع وزن بلغ 12.3 كيلوغراما، وهي تتسلق شجرة او تمضغ على أغصان الخيزران في فسحة زجاجية واسعة.

وقالت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي «شيانغ شيانغ تنمو بفضل عناية والدتها المحبة شين شين» واصفة صغير الباندا بأنه «كنز جديد لطوكيو».

ومن أجل تجنيب الباندا الكثير من التوتر بسبب جموع المعجبين، ستحدد حديقة الحيوانات عدد الزوار لحظيرتها بألفين يوميا مع دقيقتين لكل مجموعة حتى نهاية يناير.

وبسبب العدد الكبير للطلبات نظمت الحديقة سحبا بالقرعة تسجل في إطاره 250 ألف شخص لرؤية شيانغ شيانغ.

وستطلق الحديقة بثا تدفقيا لمشاهد مباشرة بغية متابعة شيانغ شيانغ عبر الإنترنت على مدى سنة.