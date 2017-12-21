أوقفت شركة غوغل منصة Tango الخاصة بتطبيقات الواقع المعزز "Augmented Reality".

وأوضحت الشركة الأمريكية أنه سيتم إظهار المعلومات الإضافية والمحتويات الرقمية عن طريق منصة ARCore الجديدة.

وبينما تعتمد منصة Tango على الكاميرات والمستشعرات الخاصة، فإن منصة ARCore تعمل بواسطة المستشعرات الموجودة في الهواتف الذكية.

ومن المقرر إطلاق منصة ARCore خلال عام 2018 للأجهزة الجوالة المزودة بنظام غوغل أندرويد، غير أن الشركة الأمريكية لم تفصح عن أية تفاصيل بشأن الموعد المحدد لإطلاق المنصة الجديدة.

ومن المتوقع أن تشتمل التطبيقات الأولى على شخصيات الرسوم المتحركة من حرب النجوم، والتي يمكن إظهارها في الصور ومقاطع الفيديو، التي يتم تسجيلها بواسطة هاتف غوغل "بيكسل 2".