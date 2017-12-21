قُتل منسّق موسيقي وجُرح 3 أشخاص آخرين بعدما سقطت منصة خلال حفل للموسيقى الإلكترونية في البرازيل بسبب سوء الأحوال الجوية.

وسجّل المشاركون لحظة انهيار المسرح المصنوع من الحديد وانتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي خلال انعقاد مهرجان “اتموسفير” في مدينة بورتو اليغري.

وتم نقل منسّق الموسيقى على الفور إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة بسبب إصابات في الرأس، إلا أنه فارق الحياة على الفور.

وباشرت السلطات البرازيلية بالتحقيق بالظروف المؤدية لوقوع الحادثة خلال الحفل الموسيقي، حيث جرى العرض، على الرغم من التحذيرات حول الأحوال الجوية القاسية من رياح شديدة وبرد وأمطار غزيرة في ذلك اليوم.

وحضر الحفل أكثر من 5000 شخص وقد عمت الفوضى المكان بعد وقوع الحادثة إذ هرب الجميع.