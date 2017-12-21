ستلجأ فيسبوك إلى تقنية التعرف على الوجوه لإعلام مستخدميها بأن صورة لهم نشرت على شبكتها حتى لو لم يذكر اسمهم عليها، بحسب ما أعلنت المجموعة الثلاثاء.

وأوضحت المجموعة "نقوم بذلك لمنع الناس من انتحال شخصية آخرين على فيسبوك" من خلال مثلا استخدام صورة أشخاص آخرين في حساباتهم.

وتلجأ "فيسبوك" إلى تقنية التعرف على الوجوه كي تقترح على مستخدم ينشر صورة لصديق ما إن يذكر اسمه عليها، وهي خدمة اختيارية يقضي الهدف منها إعلام الشخص المعني على الفور بأن صورة له نشرت على الشبكة.

وأوضحت المجموعة التي تضم أكثر من ملياري مستخدم نشط "سوف نقول لكم من الآن فصاعدا إن كنتم موجودين على صورة ما.. حتى لو لم تذكروا عليها".

وستتاح هذه الوظيفة "عما قريب" ومن شأنها أن تسمح للأشخاص المعنيين بالإشارة إلى وجودهم على الصور، إن رغبوا في ذلك أو الإعراب عن تحفظاتهم لناشري هذه المضامين.

وأوضحت "فيسبوك" أن الخدمات القائمة على تقنية التعرف على الوجوه لن تكون متوافرة في كندا وبلدان الاتحاد الأوروبي، حيث التشريعات أكثر تشددا في مجال حماية الحياة الخاصة.