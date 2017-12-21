قبل أشهر عديدة، توصل التقدم في عالم التكنولوجيا والصناعات إلى تصنيع حقائب ذكية تتبعك أينما ذهبت في المطارات، بمعنى آخر "حقائب لا يمكن أن تضيع أبداً"، وهو الهاجس الأكبر للعديد من المسافرين حول العالم.



إلا أن هذا الحلم الذي أصبح حقيقة يبدو أنه لن يتحقق بسلاسة، والسبب "بطارياتها" التي قد تسبب خطراً على الطائرة والركاب.



إذ يبدو أن تلك الحقائب تشكل خطراً عالياً على سلامة الطائرة، بسبب بطارياتها التي تحتوي على "الليثيوم أيون" نفس المكون الموجود في بطاريات الهاتف الذكي والكمبيوتر المحمول.



وعامة لا تسمح شركات الطيران للركاب بالتحقق من بطاريات الليثيوم أيون في قسم الشحن.



وفي هذا السياق، كشف روس فاينشتاين المتحدث باسم شركة "أمريكين إيرلاينز" فى تصريح لصحيفة نيويورك تايمز يوم الجمعة الماضي، أنه اعتبارا من 15 يناير 2018، ستصبح الخطوط الجوية الأميركية أول شركة طيران رئيسية تحظر على الركاب فحص حقائبهم الذكية.



وفي حال جلبت بطاريات ليثيوم أيون على متن الطائرة، يتوقع من الركاب الاحتفاظ بها في الأمتعة المحمولة فقط.



لذا من الآن فصاعداً على كل ساعٍ لشراء أي من تلك الحقائب الذكية أن يتأكد من أن بطاريتها قابلة "للفك أو الفصل عن الحقيبة"، وإلا منع من اصطحاب حقيبته معه في رحلته.