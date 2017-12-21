ذكر مجلس قضاء الأحداث بالهند، أنه من المقرر أن تتم محاكمة مراهق متهم بقتل تلميذ يبلغ من العمر 7 أعوام، في إحدى المدارس، باعتباره شخص راشد.



وقال سوشيل تكريوالا، وهو محامي يمثل عائلة التلميذ القتيل: “يعني ذلك أن المتهم البالغ من العمر 16 عاما، سيحاكم في محكمة جنائية، ولا يمكن أن يعفى من الحكم بعد ثلاث سنوات من الحبس الاحتياطي في دار للأحداث”.



ويشار إلى أن الهند عدلت في عام 2015، قانونا يتعلق بالجرائم التي يرتكبها الأحداث، الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، ليسمح بمحاكمة من تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما كراشدين لارتكابهم جرائم خطيرة مثل الاغتصاب والقتل.



وتسببت التغييرات التي جرت على القانون، في إثارة الغضب بشأن صدور حكم بقضاء ثلاث سنوات في إصلاحية لرعاية الاحداث، ضد أحد المدانين في حادث اغتصاب شهير وقع في دلهي في عام 2012، على أساس أنه كان يبلغ من العمر 17 عاما.



ويعتبر الحبس الاحتياطي لمدة ثلاث سنوات هو الحد الأقصى للعقوبة التي من الممكن أن يتم الحكم بها بموجب قانون قضاء الأحداث لعام 2000.



وكان قد تم العثور على براديومان ثاكور بعد تعرضه للذبح داخل حمام مدرسة ريان الدولية في جورجاون بولاية هاريانا على حدود دلهي، في الثامن من أيلول/سبتمبر الماضي.