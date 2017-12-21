كشفت شركة "والت ديزني" الترفيهية عن لعبة متحركة وناطقة على هيئة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال إعادة افتتاح منتجع في ولاية فلورديدا.



وبعد مرور عام على توليه السلطة، انضم ترامب إلى أسلافه الـ 44 الذين لهم لعب في قاعة الرؤساء الأميركيين بالمنتجع، وفق ما أوردت "سكاي نيوز" الأربعاء.

وترتدي لعبة ترامب بذلة رسمية وربطة عنق مخططة، ويطابق طولها طول الحقيقي للرئيس الأميركي.

وفي قاعة الرؤساء، يشاهد الجمهور عرضا لمدة 25 دقيقة تشرح تاريخ الديمقراطية في الولايات المتحدة منذ نشأتها حتى يومنا هذا.

وسجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنفسه خطابا لصالح اللعبة المتحركة، يقول ترامب فيه "منذ البداية الولايات المتحدة أمة تعرف بشعبها".



وكانت اللعبة تتحرك على نحو يشبه ترامب أثناء إلقاء خطابات .

ورغم تقديم 25 ألف شخص عريضة لإقصاء لعبة ترامب من القاعة، إلا أن "الرئيس الأميركي" حصل على فرصة البقاء فيها.

وتعمل "والت ديزني" على تسجيل خطاب للزعماء الأميركيين منذ عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون في تسعينيات القرن الماضي.