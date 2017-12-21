صور المسبار الفضائي الأمريكي "Lunar Orbiter" شكلا هندسيا مرتفعا له أضلاع قاعدية سداسية على سطح القمر.

واكتشف هذا الهرم السداسي على سطح القمر عالم الآثار (في المجال الافتراضي) الذي يعمل باسم مستعار "Mundo Desconocido".

ووجد هذا الهرم في الصور الأرشيفية المخزنة على موقع جامعة أريزونا ضمن مجموعة كبيرة من الصور التي التقطها المسبار "Lunar Orbiter"، وتوجد الصورة في الأرشيف تحت رقم "lo3-143-h3a".

وأرسلت الولايات المتحدة الأمريكية خمس بعثات تقنية "مسبار" لتصوير سطح القمر ولاختيار مكان هبوط أول سفينة فضائية مأهولة "أبولو-11" على سطحه. وكانت صورة الهرم من بين الصور التي التقطها مسبار البعثة الثالثة، العام 1967.

ولم تعر وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لصور هذا الهرم أي اهتمام إلى يومنا هذا، إلا أن "Mundo Desconocido" استنتج أن هذا الهرم سداسي الأضلاع يتكون من ثلاث طبقات على الأقل، وبحسب استنتاجاته فقد قام ببنائه "زوار القمر الأجانب". وبرر استنتاجه هذا بقوله إن "الأشكال الهندسية المنتظمة لا يمكن أن تتشكل من ذاتها كهذا الهرم سداسي الأضلاع في القاعدة".

ويخلص الخبراء إلى نتيجة مفادها بأن سبب تشكل هذا الهرم السداسي لا يزال غامضا، لكن الطبيعة تصنع في بعض الأحيان أشكالا محيرة أيضا.