عادة ما يتجول سانتا كلوز (بابا نويل) على متن زلاجة ثلجية تجرها حيوانات الرنة، ويطوف بها لتوزيع الهدايا على الأطفال في عيد الميلاد، إلا أن هذا الرجل قرر أن يكسر الصورة النمطية لشخصية سانتا عندما ظهر على متن سيارة جيب في إحدى المدن الأمريكية.

أظهر تسجيل مصور طريف نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني، رجلاً يرتدي زي "سانتا كلوز" وهو يتجول بسيارة جيب مكشوفة على أحد طرقات ولاية إنديانا الأمريكية.

ويظهر الفيديو الذي صوره أحد السائقين يوم الخميس الماضي، الرجل وهو ينطلق بسيارة جيب لا تحتوي على أي نوافذ أو أبواب أو زجاج أمامي، على طريق سريعة بمدينة إنديانا بوليس.

وكان السائق يرتدي زوجاً من النظارات لحماية العينين وزي سانتا كلوز، بالإضافة إلى تزيين مقدمة سيارته بهيكل اصطناعي لحيوان الرنة.

وقد لقي مقطع الفيديو رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وحصل على عدد مشاهدات كبير بعد نشره على الشبكة العنكبوتية بعدة أيام، بحسب ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.