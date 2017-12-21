قام مزارع أمريكي يدعي "داستن بيلارد" بتهجين الأبقار ليتوصل إلى سلالة نادرة منها بأحجام صغيرة جدا .

وقال بيلارد : "خلال عملي مع هذه الحيوانات استطعت تهجينها لأتوصل لسلالة فريدة من الأبقار القزمة التي تشبه بأحجامها الكلاب، واليوم بدأت تتهافت علي الطلبات بكثرة من الراغبين باقتنائها كحيوانات أليفة، مثل هذه الأبقار يمكن أن تكون حيوانات لطيفة في المنزل أو الحديقة".

وقد أصبح اقتناء الحيوانات الهجينة الأليفة "موضة" شائعة بشكل كبير في السنوات الأخيرة بدول أوروبا ، وبدأ الخبراء بتطوير العديد من سلالات الأرانب والكلاب