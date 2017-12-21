قال مصدر مطلع لـ«رويترز» إن دار الأزياء الإيطالية فالنتينو تهدف إلى بيع حوالي ربع الشركة في طرح عام أولي لن يحدث قبل النصف الثاني من 2018.

والمجموعة التي أسسها المصمم الإيطالي فالنتينو جارافاني في 1960 مملوكة لمايهولا للاستثمارات، وهي ذراع استثمارية قطرية اشترتها في 2012 من شركة الاستثمار المباشر بيرميرا مقابل حوالي 700 مليون يورو (829 مليون دولار).

وبدأ مالكو فالنتينو دراسة إدراج محتمل في السوق في أواخر 2015 لكن العملية تأجلت عاما بعد آخر.

وقال المصدر إن عملية الطرح العام الأولي لم تبدأ حتى الآن وإن الإدراج لن يحدث إلا عندما تكون ظروف السوق مواتية لأن هذا التحرك لا تمليه أي حاجات للسيولة.