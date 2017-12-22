دعاء خطاب

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه شاب مصري مقيم في نيويورك يدعى كريم ، يقوم بعمل مواقف ومقالب طريفة مع المواطنين الاميركيين .

وكانت فكرة الحلقة، هي سؤال أفراد الشعب الاميركي والمقيمين على أرضها عن " القدس عاصمة أي بلد"؟ ، فكانت بعض الإجابات صادمة.

قال أحد المشاركين "اعتقد بالطبع انها ارض فلسطينية، ويجب ان تنتمي الى فلسطين ليس لإسرائيل واضاف "بعد الحرب العالمية الاولى انجلترا وعدت ان تعطي القدس للعرب" .

وبسؤال البعض عن ارائهم باعتراف الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل وبتوقيعه مرسوما بنقل السفارة الأمريكية إلى المدينة المقدسة.

أجاب مشارك اخر ، "ان ذلك سيجلب الموت بالتأكيد،فلن يتساهل الفلسطينين ولا المسلمين في الأمر ".

فيما عارضت سيدة هذا القرار قائلة : "انه ليس قراره ..لاتعبث مع بلد ليست بلدك ".

وقال شاب :"لا اوافق على نقل السفارة ولا اوافق على أخذ حقوق الغير ".



وتجاوز المقطع المصور 2 مليون مشاهدة خلال أيام قليلة وحظي بعدد كبير من التعليقات ، واعاد رواد التواصل تداوله على نطاق واسع.