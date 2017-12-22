تلقى اللاعب المصري عمر جابر رسالة من جماهير نادي لوس أنجليس لكرة القدم قبل وصوله للانضمام لفريقه الجديد.

وهتف مشجعون للنادي الأميركي للاعب الدولي المصري "نحن نحبك يا عمر، نعم نحبك".



جمهور لوس انجلوس يغني ويلبس الزي الفرعوني احتفالا بتوقيع عمر جابر للفريق لمده موسم اعاره من بازل



وانضم جابر، لاعب الزمالك المصري السابق، في نوفمبر إلى لوس أنجليس على سبيل الإعارة قادما من بازل السويسري.

ويشارك نادي لوس أنجليس، الذي تأسس في 2014، في الدوري الأميركي لكرة القدم "أم أل أس" للمرة الأولى العام المقبل، ويدرب الفريق الأول له بوب برادلي الذي سبق له تدريب المنتخب المصري بين عامي 2011 و2013