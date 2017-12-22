تتمتع أم عاملة دوام كامل بنشاط وحيوية ولياقة بدنية جعلتها تحصل على لقب "أقوى أم بريطانية" لقدرتها على التوازن بكفاءة عالية بين وظيفتها ودورها في المنزل، دون كلل أو تعب أو مساعدة خارجية.

وتحظى معلمة التربية الرياضية جيني وارنر (34 عاماً)، القاطنة في ساوثامبتون، بلقب أقوى امرأة في العالم، كونها تتمتع بقدرة عالية في رفع أوزان تصل إلى 160 كيلوغرام، أي 3 مرات وزنها جسمها البالغ تقريباً 54 كيلوغرام.

وتعمل جيني في المدرسة منذ 4 سنوات وفقدت خلال هذا الوقت 20 كيلوغرام، لاسيما بعد ولادة ابنتها إيلا، البالغ عمرها 5 سنوات الآن، ما ساعدها على تحمل العديد من المهام دون الشعور بتعب أو إرهاق، وفي الوقت ذاته الحصول على جسم رشيق وصحي.

وبخلاف عملها التحقت جيني بصالة رياضية بهدف إنقاص وزنها، وهناك أدركت قيمة تمارين رفع الأثقال، سواء لفقدان الدهون الزائدة في الجسم أو للصحة العقلية.

وتواظب جيني على ممارسة ثلاثة تدريبات لياقة أساسية هي "العقلة" و"القرفصاء بالقفز" و"البيربيز"، في حال تعذر ذهابها لصالة الجيم، وبين هذا وذاك، تقوم بأعمال المنزل من طهي طعام وترتيب وخلافه، بالإضافة إلى الاعتناء بطفلتها واللهو معها واستخدامها كوزن في بعض الأحيان.

وتقول جيني إنها تعتقد أن كل أم بإمكانها أن تشعر بأنها قوية في جميع نواح الحياة، فالنساء هذه الأيام تعمل دوام كامل وتنجب أطفال وتعتني بهم وأيضاً تهتم بنفسها ولياقتها.

وأضافت أن ابنتها تشعر بفخر وسعادة لحصول والدتها على لقبين معاً "أقوى أم بريطانية" و"أقوى امرأة في العالم"، وتروي لجميع أصدقائها في المدرسة بأنها سعيدة كون والدتها أقوى أم وامرأة.