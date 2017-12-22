قررت نجمة البوب ليدي جاجا أن تحذو حذو نجمات الموسيقى سيلين ديون وبريتني سبيرز وشنايا توين اللائي قررن في الآونة الأخيرة إقامة حفلاتهن في مركز الترفيه بالولايات المتحدة.. لاس فيجاس.

قالت ليدي جاجا (31 عاما) يوم الثلاثاء إنها ستقيم حفلاتها اعتبارا من ديسمبر كانون الأول عام 2018 ولمدة عامين في مسرح بارك بمنتجع (بارك إم.جي.إم) في لاس فيجاس والذي يسع 5300 متفرج.

وأضافت في إشارة لمدينة لاس فيجاس ”إنها أرض (النجوم) إلفيس بريسلي وتوني بينيت وفرانك سيناترا ورات باك وإلتون جون وجودي جارلاند وليزا مينيلي. كان حلم حياتي أن أقدم عروضا في لاس فيجاس“.

وقالت المغنية الأمريكية التي اشتهرت بارتداء ملابس غريبة ”يشرفني أن أكون جزءا من مجموعة الفنانين الكبار وأن أقدم عرضا لم تشهد لاس فيجاس مثيلا له من قبل“.

وأصبحت لاس فيجاس نقطة جذب لأبرز نجوم الموسيقى إذ تسمح لهم بالبقاء في مكان واحد وجذب جماهيرهم العريضة دون عناء القيام بجولات.

وسيتم الإعلان في وقت لاحق عن مواعيد وأسعار تذاكر مجموعة حفلات ليدي جاجا في لاس فيجاس.