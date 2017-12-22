يتيح معرض في سان بطرسبورغ لزواره التعرف على مئات الملابس التاريخية التي ارتداها قياصرة روسيا والمحفوظة في متحف ايرميتاج الشهير، بما يشمل قطعا لافتة بينها معطف للقيصر بطرس الأكبر وأثواب للإمبراطورة كاثرين الثانية التي قتلها البلاشفة.

وفي المحصلة، يضم المعرض 130 تمثالا عرضت عليها ملابس يعود تاريخها الى الفترة الممتدة بين القرنين الثامن عشر والعشرين، كانت بأكثريتها مملوكة لأسرة رومانوف الامبراطورية، وهي تقدم في واجهات ضخمة برؤية بانورامية تشكل واجهة يتوافد الزوار لتأملها.

هذا الحدث الدائم المسمى «معرض الأزياء» مقام في مبنى معاصر ضخم في شمال ثاني كبرى المدن في روسيا التي تضم مركز الحفظ والترميم التابع لمتحف ايرميتاج الشهير حيث تعرض خصوصا عربات واثاثا عائدا لتلك الحقبة الزمنية الغابرة.

وتوضح مفوضة المعرض نينا تاراسوفا لوكالة فرانس برس أن «قسم الأزياء يحتل مساحة 600 متر مربع. خلف تماثيل العرض، ثمة خزائن تحفظ فيها مجموعتنا المؤلفة من 24 الف قطعة».وتقول تاراسوفا: «المعرض لا يمثل سوى 3% من مجموعتنا. لدينا على سبيل المثال 280 قطعة شخصية عائدة للقيصر بطرس الأول الأكبر، وهي أهم مجموعة من الملابس الرجالية من القرن الثامن عشر في العالم».

ولضمان حفظ ممتاز لهذه المعروضات التي أصبحت هشة للغاية، أبقي على حرارة قاعة العرض عند 21 درجة مع نسبة رطوبة تبلغ 46%. ولا تسمح أي نافذة بدخول الضوء الطبيعي لتفادي الإضرار بالأنسجة.