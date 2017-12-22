أكدت الممثلة والصحافية الأميركية ماريا مينونوس أن إصابتها بورم في المخ كانت «أفضل شيء» حدث لها على الإطلاق.

ونقلت مجلة «يو إس ويكلي» عن مينونوس (39 عاما) القول إن الورم كان بمنزلة «هدية عظيمة» لها، حيث إنه ساعدها على إعادة التركيز فيما يمثل أهمية بالنسبة لها.

وقالت الممثلة الحسناء «هل تصدقني إذا قلت لك إن ورم المخ هو أفضل شيء حدث لي على الإطلاق؟ فقد حررني من كل هذا القلق الذي اضطرني إلى أن أكون مثالية، فالمرء لا يمكنه السيطرة على كل شيء. اترك الأمر للرب فحسب وقل حسنا، إنها رحلتي».

وكان قد تم تشخيص حالة مينونوس في مايو الماضي، ثم خضعت لعملية جراحية كبرى في المخ في يونيو الماضي لإزالة الورم الحميد وهو في حجم كرة الغولف.