نشر الأمير البريطاني هاري وخطيبته الممثلة الأميركية ميجان ماركل أمس مجموعة صور لخطبتهما التقطها المصور أليكسي لوبوميرسكي المقيم في نيويورك.

والتقط لوبوميرسكي، الذي كان مساعدا لماريو تيستينو واشتهر بتصوير الأميرة الراحلة ديانا والدة هاري، الصور هذا الأسبوع في مقر فروجمور الملكي قرب قلعة وندسور غربي لندن، حيث من المقرر أن يتزوجا في 19 مايو أيار.

وقال لوبوميرسكي «لا يسعني سوى الابتسامة عندما أطالع الصور التي التقطناها لهما، تلك كانت سعادتهما معا».

وأعلن الأمير هاري (33 عاما) حفيد الملكة إليزابيث والذي يحتل المركز الخامس في ترتيب ولاية العرش وميجان (36 عاما) خطبتهما الشهر الماضي.