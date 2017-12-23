يبدو أن مسلسل تعذيب الحيوانات لن يتوقف؛ فبعد أيام من بث مقطع فيديو من السعودية، يقوم فيه شخص بربط كلب وسحله حتى الموت؛ قامت امرأة أمريكية في ولاية هاواي بربط كلب في مؤخرة سيارتها وسحله، حتى أوقفتها سيارة كانت تسير خلفها.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن كاميرا سيارة التقطت المشهد المروع في مدينة هونولولو عاصمة ولاية هاواي الأمريكية؛ حيث قامت امرأة بربط كلب في مؤخرة سيارتها رباعية الدفع، وظلت تسحبه خلفها على إسفلت الطريق، وحين التقط صاحب سيارة المشهد؛ تَبِع المرأة بسيارته وتَمَكّن من إيقافها لتفحّص الكلب.

وفي الفيديو ظهر الكلب حياً، ووقف؛ لكن إصاباته كانت بادية.

وقال الشخص الذي بث الفيديو على موقع "يوتيوب": "ربما كان حادثاً غير مقصود؛ ناصحاً أصحاب الكلاب بعدم وضعها في حقيبة السيارة أو جرها بحبل".

جدير بالذكر، أن هذه المقاطع المسيئة تتكرر من وقت لآخر، في كل دول العالم، وتثير غضب واستياء المتابعين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بالقبض على المسيئين ومساءلتهم.