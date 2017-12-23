فوجئت إيلي تيكوين (21 عاماً)، عندما كانت تنظف خزانة أمها راشيل التي قتلت بصورة وحشية في أبريل الماضي، حيث وجدت صندوقاً للموسيقى كانت تخطط الأم لإهدائه لها في ذكرى ميلادها المقبل.

وكتبت الأم على الهدية عبارة : "21 عاماً سعيدة، ابنتي الجميلة.. أمك التي تحبك"، لكن القدر حال دون تقديم الأم الهدية لابنتها وظلت في خزانة ملابسها .

وأصابت الهدية العاطفية إيلي بالحزن العميق ولم تستطع الإستماع إلى الموسيقى بها، لشدة تأثرها بما تركته لها والدتها قبل رحيلها.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية فإن الأم، راشيل (44 عاماً)، وهي مدربة اللياقة البدنية، تلقت 19 طعنة بسكين مطبخ أنهت حياتها.

وحكم على قاتلتها إيفا ويتكروس (55 عاماً)، بالاحتجاز في مستشفى للأمراض النفسية لمدة 25 عاماً.

يشار الى أن الأم قتلت على يد ويتكرويس إثر مشادة وخلاف بينهما في موقف السيارات، وتخضع ويتكروس للعلاج النفسي داخل المستشفى المحتجزة فيه .