تعيش كثير من الفتيات في انشغال دائم سواء بالدراسة أو العمل، وكذلك السيدات خاصة الأمهات منهن، إذ إن الأعباء المنزلية وتربية الأطفال لا تترك لها مجالاً للاعتناء بنفسها.

في هذه الحالة، إذا كنت ترغبين في أن تكوني أجمل وتريدين الحصول على أظافر جميلة، وليس لديك الوقت الكافي للذهاب إلى مركز تجميل للعناية بجمال يديك، فلا داعي للخوف من ذلك!

إليك جملة من النصائح نقلاً عن صحيفة Journal des femmes الفرنسية، التي من شأنها أن تساعدك على الحصول على أظافر جميلة، والأمر لا يتطلب منك مغادرة بيت الاستحمام.

تبييض الأظافر

هل لاحظت نوعاً من الاصفرار على مستوى أظافرك وترغبين في رؤيتها أكثر بياضاً؟ إذن، يتوفر لديك خياران طبيعيان للقيام بذلك.



الخيار الأول

الخطوة الأولى: قومي بعصر ليمونة ثم اسكبي العصير المتحصل عليه في وعاء.

الخطوة الثانية: أضيفي كوباً من الماء إلى العصير.

الخطوة الثالثة: قومي بتسخين المزيج لمدة 30 ثانية في الميكروويف.

الخطوة الرابعة: امزجي الخليط ثم انقعي فيه أصابعك لمدة خمس دقائق.

الخطوة الخامسة: امسحي يديك ثم دلكيهما باستخدام المرطب، مثل كريم اليدين بزبدة الشيا من "لوكسيتان".



الخيار الثاني: ينصح به إذا كنت تعانين من جروح صغيرة، نظراً لأن الليمون سيتسبب في ظهور الالتهابات.



الخطوة الأولى: قومي بإذابة قرص فوار خاص بتنظيف أطقم الأسنان في وعاء.

الخطوة الثانية: قومي بنقع يديك في الوعاء لمدة 20 دقيقة.

الخطوة الثالثة: جففي يديك ثم قومي بترطيبهما بعناية باستخدام كريم اليدين المغذي "لو بوتي مرسيلي".

اجعلي أظافرك أكثر تألقاً

من المحتمل أن تفقد أظافرك بريقها المعتاد بسبب استخدام أو الإفراط في استخدام مزيل طلاء الأظافر، أو استخدام طلاء الأظافر شبه الدائم. وبالتالي، إذا كنت ترغبين في الحصول على أظافر أكثر لمعاناً، وتبدو أكثر إشراقاً كما لو كنت تضعين طلاء الأظافر الشفاف، عليك باتباع نصيحة لوسيت.



الخطوة الأولى: قومي بنقع قطعة من القطن في الخل الأبيض.

الخطوة الثانية: افركي أظافرك واحدة تلو الأخرى باستخدام قطعة القطن المبللة.

الخطوة الثالثة: قومي بغسل يديك لإزالة الرائحة منها، ثم دللي أظافرك باستخدام أحد مستحضرات العناية بالبشرة، على غرار كريم اليدين بزيت اللوز من لوكسيتان.

قومي بترطيب أظافرك

إذا كانت أظافرك مخططة وسريعة الانكسار، فذلك يعني أنها تعاني من الجفاف، وهي في حاجة ماسة إلى جرعة من الترطيب، تماماً مثل بشرتك. وفي هذا الصدد، يكشف لوسيت وصفة الزيت المخصص لترطيب الأظافر.



الخطوة الأولى: قومي بتقشير يديك باستخدام أحد العلاجات المناسبة، على غرار مقشر زبدة الشيا لليدين من لوكسيتان.



الخطوة الثانية: خذي وعاء ثمّ امزجي ثلاث ملليلتر من الزيت الأساسي المصنوع من الندغ و50 ملليلتر من زيت الأفوكادو.

الخطوة الثالثة: أضيفي 5 ملليلتر من زيت اللافندر الأساسي إلى جانب ملليلترين من زيت الصنوبر الأساسي.

الخطوة الرابعة: قومي بطلاء أظافرك بهذا الخليط ثم دلكيها لبضع دقائق.

الخطوة الخامسة: امسحي أظافرك بمنشفة.

الخطوة السادسة: اسكبي ما تبقى من الخليط في زجاجة بخاخ.