نشر موقع "الدايلي ميل" البريطاني لحظات دافئة تجمع بين دب قطبي حديث الولادة وأمه التي ترضعه.

فقد أنجب الدب تونجا ذات الثمانية أعوام ديسماً (صغير الدب) في الساعات الأولى من يوم التاسع من كانون الأول في حديقة تييربارك في العاصمة الألمانية برلين.

ومن الشائع أن حديثي الولادة من الدببة لديهم فرصة 50 في المئة فقط للبقاء على قيد الحياة، وعلى الرغم من ذلك فإن حراس الحديقة يزعمون أن كلا من الديسم والأم يتمتعان بصحة جيدة.

ويظهر الديسم في اللقطات وهو يحبو فوق كتف أمه ليتمكن من الرضاعة، وهو بحجم ضئيل للغاية ولا يكسو جسده أي شعر على الإطلاق، وبينما يرضع الصغير تقوم الأم بلعقه وملاطفته في لقطة حميمة للأمومة.