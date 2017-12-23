بعد أربع سنوات من الحب، تزوج رقيب بالجيش البريطاني ومدربة غوص سابقة تحت الماء في محمية «فلوريدا كيز» الوطنية البحرية الأميركية.

وتبادل الزوجان عهود الزواج تحت الماء أمس الاول بجوار الشعاب المرجانية في منطقة «مولاسيس» قبالة جزيرة «كي لارغو».

وكان توماس مولد، وهو من مدينة ليستر الإنجليزية، سافر في عام 2013 للمشاركة في تدريب عسكري للغوص بمنتجع «أموراي دايف» في كيز، حيث كانت ساندرا هايد تعمل مدربة غوص.

وارتبط الاثنان عاطفيا، وسافرت هايد إلى ليستر عدة مرات، كما زارها مولد في الولايات المتحدة.

وقرر الاثنان الزواج وخططا أن يكون الصيف المقبل، لكنهما قررا بعد ذلك أن الزواج تحت الماء في كيز لن يكون ملائما فحسب، ولكن أقل كلفة.