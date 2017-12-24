أدخل مستشفى في لندن السرور في قلب طفلة مريضة بمناسبة الكريسماس بعد السماح لحصانها المفضل بزيارتها في غرفتها بالمستشفى، وحصدت هذه اللحظة التي توثق هذه اللحظة المؤثرة إعجاب مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، الحصان يدخل من باب الطوارىء برفقة مجموعة من الممرضين والمسعفين، وذلك بعد أن تم نقله إلى مستشفى كلية لندن الجامعية بواسطة سيارة إسعاف.

فوجئت الفتاة المريضة التي ترقد بالمستشفى منذ 13 أسبوعاً بالحصان، حيث نشرت المريضة فيديو دخول الحصان إلى المستشفى وكتبت أعلاه: "كل الشكر والامتنان للممرضين والمساعدين الذين احضروا لي هذه المفاجأة لتحقيق أمنيتي".



وانتشر الفيديو بعد قيام شقيقة المريضة بنشره عبر صفحتها الخاصة على فيس بوك أول من أمس الخميس.

ولم تكشف صحيفة ديلي ميل البريطانية التي نشرت الخبر المزيد من التفاصيل حول تفاصيل هذه القصة المؤثرة.