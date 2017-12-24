نشر حساب قصر باكينغهام على تويتر صوراً لحفل إعلان خطبة الممثلة الأميركية ميغان ميركل والأمير البريطاني هاري، وفيها كانت إطلالة ميغان بفستان من التول الأسود يصل طوله إلى الأرض.

الفستان الذي ارتدته ميغان اختلف كثيراً عن إطلالة كيت في حفل خطبتها هي والأمير وليام.

إذ تميزت إطلالة كيت بالبساطة، إذ ارتدت فستاناً أزرق هادئاً يطول عن الرقبة بقليل.

يذكر أن قصر كينزنغتون أعلن، الجمعة 15 ديسمبر/كانون الثاني 2017، أن موعد زفاف هاري وخطيبته ميغان سيكون يوم 19 مايو/أيار 2017.

وكان الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث والذي يحتل المركز الخامس في ترتيب ولاية العرش وخطيبته ميغان التي تلعب دور بطولة في الدراما التلفزيونية الأميركية Suits، قد أعلنا خطبتهما بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2017، على أن يتم الزفاف في قلعة وندسور.