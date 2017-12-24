أقدم شاب في أوفا عاصمة جمهورية بشكيريا الروسية على قتل فتاة في ليلة يوم 21 ديسمبر الجاري، لرفضها قبول باقة ورد منه كهدية.

وحاول البائس بعد ذلك الانتحار. وذكرت الأنباء أن الحادث وقع في أحد متاجر المدينة.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن مصدر في الشرطة: إن الشاب البالغ من العمر 26 عاماً دخل إلى المحل التجاري وبيده باقة ورد وحاول تقديمها كهدية لفتاة دخلت أيضاً إلى المحل لشراء بعض الحاجيات، ولكنها رفضت قبول الهدية، فهاجمها الشاب بسكين وقتلها بضربة واحدة.

وبعد ذلك حاول الانتحار بنفس السكين ونقل في حالة خطيرة إلى المستشفى. وفتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بموجب المادة 105 من قانون العقوبات الجنائية الروسي"القتل".