من المقرر أن تدشن الصين بعد يومين جسرًا زجاجيًا جديدًا سيكون مزودًا بمؤثرات خاصة، مثل الأرضيات المتصدعة، وتماثيل تنانين تنفث الدخان، وذلك بهدف إضفاء الإثارة على تجربة عبور الجسر الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 177 مترًا، وطوله حوالي 388 مترًا.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الجسر الجديد، الذي أُطلق عليه اسم “جسر التنين الزجاجي الطائر”، تم بناؤه على سفوح الجبال خارج مدينة “ووهو” في مقاطعة “أنهوي” شرق الصين، حيث يمكن للسياح رؤية ما تحت أقدامهم، ومشاهدة أرضية الجسر وهي تتصدع، والاستمتاع بمشهد تمثالين للحيوان الخرافي، وهما ينفثان الدخان.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم منطقة “ما رن كي فينغ سينيك سبوت” السياحية، التي تم بناء الجسر فيها، قوله إن الجسر اجتاز اختبارات السلامة والأمان، وقال المتحدث باسمها إن الجسر يتكون من 124 لوحًا زجاجيًا، ويتحمل وزنًا يصل إلى 50 طنًا، ويمكن لـ 300 شخص أن يعبروه دفعة واحدة.

يذكر أنه في شهر أكتوبر/تشرين الأول، ذاعت شهرة جسر زجاجي مشابه في مقاطعة “هيبي” شمال الصين، عندما ظهر في فيديو أن أرضيته تتصدع، وتبيّن فيما بعد أن ذلك لم يكن إلا مؤثرًا بصريًا يوهم المشاهد بذلك.