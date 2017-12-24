ألقت السلطات الإسبانية القبض على شرطي كتالوني يمارس هواية غريبة بثقب عجلات الشاحنات في الشوارع.

وأوضحت صحيفة Vanguardia الإسبانية أنه قد "ألقي القبض على الشرطي، البالغ من العمر 51 عاماً، بعدما تبيّن أنه أثناء إجازته المرضية التي قضاها في كتالونيا، تسبَّب في ثقب إطارات 13 شاحنة كبيرة على الطريق السريع AP-7.

وبعدها بمدة، تسبب كذلك في ثقب إطارات أكثر من 30 شاحنة أخرى".

ورغم عدم معرفة الأسباب الحقيقية التي دفعت الرجل المذكور لممارسة هذه الهواية الغريبة، إلا أن الادعاء العام تقدم بدعوى قضائية ضدّه، وستتم محاكمته وفقاً للقوانين المحلية بتهمة التخريب المتعمّد لممتلكات الغير وتهديد سلامة السير والناس في البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن الشرطي المذكور لا يُعتبر ظاهرة نادرة لأشخاص يُخالفون قوانين ومبادئ عملهم ويتسببون بإيذاء الآخرين، حيث خضع جرّاح بريطاني للمحاكمة؛ وذلك لتركه تواقيع تحمل أحرف اسمه على أكباد المرضى مستخدماً جهازاً يستعمل لكيّ الأنسجة والأوعية الدموية أثناء العمليات الجراحية.