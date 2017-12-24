يعتبر السفر من أكثر النشاطات التي يقوم بها الإنسان للترفيه عن نفسه، أو بهدف العمل أو الدراسة، غير أن السفر ينطوي على العديد من المشاكل والمساوئ التي قد تغير حياة المرء بشكل سلبي.

ولمعرفة المساوئ التي ينطوي عليها السفر، أورد موقع أويستر الإلكتروني 5 أشياء سلبية لا يعرفها الكثيرون قد تواجه المرء أثناء سفره، على النحو التالي:

1- يؤدي السفر المتكرر والمتواصل إلى الإحساس بعدم الاستقرار، الأمر الذي يؤثر على أداء المرء في العمل وإنجاز مهامه.

2- يؤثر الابتعاد لفترات طويلة عن البلد سلباً في العلاقات الاجتماعية، فعندما يترك المرء موطنه يخسر الكثير من الأصدقاء ويشعر بالعزلة في البلد الذي يقصده.

3- اختلاف التوقيت يؤثر على الساعة البيولوجية للإنسان، إذ يحدث خللاً في مواعيد نومه وتناوله للطعام، ما قد يؤثر سلبياً على صحته وحياته بشكل عام.



4- يصبح تكوين الأصدقاء أكثر صعوبة بسبب حالة عدم الاستقرار التي يعيشها المرء أثناء السفر، وعادة ما تكون الصداقات مؤقتة وعابرة لا تتسم بالديمومة والاستمرار.

5- يمكن أن يؤدي الشعور بالحنين إلى الوطن إلى آثار نفسية سلبية تدفع المسافر إلى العودة إلى موطنه وبالتالي الفشل في مهمته التي سافر من أجلها، كالدراسة أو العمل.