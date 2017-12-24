يعتزم الطاهي الإيطالي الشهير ماسيمو بوتورا، الحاصل على نجمات ميشلان الثلاث، فتح مطعمين جديدين في العام القادم في إطار سلسلة مطاعم جديدة سيكون أحدهما في باريس والآخر في نابولي لكن ليس للأغنياء.

فالأطباق التي ستقدم في المطعمين الجديدين ستكون بالمجان وستصنع من بواقي المتاجر الكبيرة ولن تقدم إلا للفقراء.

ويتكلف دخول الفرد الواحد لمطعم بوتورا الراقي في مدينة مودينا بشمال إيطاليا نحو 250 يورو. لكن في ميلانو لا يقدم مطعمه رفيتوريو أمبروزيانو الطعام سوى للفقراء، والكثير منهم مشردون. والآن يخطط لأن يوسع تجربته الخيرية على نطاق جديد. وفي مطعم رفيتوريو الذي يقع داخل مسرح قديم على مشارف ميلانو تطهى وجبات مجانية من بواقي المتاجر باتباع وصفات طبخ ابتكرها بوتورا وطهاة آخرون مشهورون.

وقال لرويترز: «لم أعتقد يوما ما أن تلك المكونات من المهملات... لطالما اعتقدت أن فتات الخبز والبندورة مفرطة النضج والموز الذي تحول إلى اللون البني هي فرص فحسب بالنسبة لنا لنظهر قدراتنا على الابتكار».