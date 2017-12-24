يعتزم ملك النرويج هيرالد الخامس والملكة سونيا الاحتفال بذكرى زواجهما الخمسين على نطاق ضيق «مع العائلة فقط».

وقال الزوجان في مقابلة مع هيئة الإذاعة النرويجية (إن آر كيه): «نحن نشعر بأننا احتفلنا كثيرا للغاية».

لقد كانا يشيران إلى احتفالهما المشترك بعيد ميلاديهما الثمانين العام الحالي والذكرى الـ 25 لاعتلاء الملك العرش في 2016 وجرى الاحتفال بالمناسبتين بمجموعة من الفعاليات.

وتحل ذكرى زفافهما الـ50 في 29 أغسطس 2018.

وقال الملك الذي يمت بصلة قرابة لعدة ملكيين أوروبيين: «أعتقد أنه سيكون احتفالا عائليا نرويجيا».

تزوج الملك والملكة في عام 1968، بعد تسع سنوات من أول لقاء لهما. ولديهما اثنان من الأبناء ولي العهد الأمير هاكون والأميرة مارثا لويز.

وفي المقابلة أشارا لى الرحلات التي قاما بها داخل النرويج العام الحالي، وقالا إنهما «شعرا بأنهما قريبان من الشعب».