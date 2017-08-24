أعلنت شركة سامسونج رسميًا عن هاتفها الذكي الرائد “جالاكسي نوت 8” Galaxy Note 8، وذلك خلال حدث Samsung Galaxy Unpacked 2017 الذي أقيم في مدينة نيويورك الأمريكية.

ويتطابق الهاتف اللوحي الجديد، الذي تعول عليه الشركة كثيرًا لإصلاح آثار أزمتها مع سلفه جالاكسي نوت 7، فيما يتعلق بالشكل والمواصفات، مع التسريبات السابقة، التي كثرت وتعددت خلال المدة الماضية.

ويقدم جالاكسي نوت 8 الجديد نفس تصميم هاتف سامسونج الرائد للعام الحالي، جالاكسي إس8، الذي أطلقته في شهر نيسان/أبريل الماضي، ولكنه يختلف في كونه يأتي مع قلم إلكتروني، كما هو الحال مع كافة الإصدارات السابقة من سلسلة هواتف جالاكسي نوت، بالإضافة إلى أنه يقدم كاميرا خلفية مزدوجة.

وتأتي شاشة الهاتف اللوحي الجديد، التي تدعم تقنية “سوبر أمولد” Super AMOLED، بقياس 6.3 بوصات وبدقة 2960×1440 بكسلًا مع كثافة تبلغ 521 بكسلًا في البوصة الواحدة. هذا ويأتي الهاتف مع حماية من الإصدار الأحدث من زجاج جوريلا جلاس 5، الذي يغلف واجهته وظهره.

ويضم جالاكسي نوت 8، الذي يعمل بالإصدار 7.1 “نوجا” من نظام التشغيل أندرويد، معالجًا ثماني النوى من نوع كوالكوم سنابدراجون 835 لأسواق الولايات المتحدة والصين ومن نوع “أكسينوس 8895” من سامسونج نفسها لأسواق أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

ويقدم الجهاز ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 6 جيجابايتات، بالإضافة إلى مساحة تخزين داخلية بحجم 64 أو 128 أو 256 جيجابايتًا، وهي قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية “مايكرو إس دي” microSD.

ويملك جالاكسي نوت 8، الذي يأتي بسماكة 8.6 ميليمترات ويزن 195جرامًا، كاميرا خلفية مزدوجة: الاثنتين بدقة 12 ميجابكسلًا مع فتحة عدسة f/1.7 و f/2.4، مع ميزة “مثبت الصورة البصري” OIS لكلتا الكاميرتين، وتقنية التركيز التلقائي الطوري PDAF، وتقريب بصري x2 وتقريب رقمي x10، وفلاش مزدوج. أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجابكسلات مع فتحة عدسة f/1.7 وميزة التركيز التلقائي.

ويدعم الهاتف كافة معايير شبكات “واي فاي”، والإصدار الأحدث 5.0 من تقنية بلوتوث، بالإضافة إلى تقنية “اتصال المدى القريب” NFC، فضلًا عن شبكات الجيل الرابع بسرعات تصل حتى 1 جيجابت في الثانية. وهو يأتي مع منفذ لسماعة الأذن، ومنفذ USB Type-C.

وفيما يتعلق بباقي المواصفات، يدعم جالاكسي نوت 8 تقنية مسح بصمة العين، وحساس للضغط، بالإضافة إلى حساس بصمة الأصبع الذي يقع على ظهره بجانب الكاميرا، بالإضافة إلى حساس لنبضات القلب، والحساسات الأخرى. كما يدعم الهاتف تقنية الشحن اللاسلكي السريع، وهو يأتي مع بطارية غير قابلة للإزالة بسعة 3,300 ميلي أمبير/ساعة.

يُذكر أن الهاتف مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، وكذلك القلم الإلكتروني مقاوم للماء والغبار وفق نفس المعيار، ما يعني إمكانية صمود الهاتف والقلم تحت الماء لعمق 1.5 متر ولمدة نصف ساعة.

وتعتزم عملاق الإلكترونيات الاستهلاكية الكورية الجنوبية طرح هاتفها الذكي الجديد بأربعة ألوان، هي: الأسود، والذهبي، والرمادي، والأزرق.