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الوفيات

إنا لله وإنا إليه راجعون

- هيفاء عتيق حمدي المطيري ـ 68 عاما ـ الرجال: الرحاب ـ ق3 ـ ش104 ـ م15 ـ ت: 0096569922887، النساء: الرحاب ـ ق2 ـ ش18 ـ م15 ـ ت: 0096599897255.

- فاطمة سويد فرج السويد، زوجة محمد راشد سعيد الراجحي ـ 66 عاما ـ الرجال: العمرية ـ ق3 ـ شارع المطار ـ م15 ـ ديوان راشد الراجحي ـ ت: 0096599678916، النساء: القصور ـ ق7 ـ ش36 ـ م32 ـ منزل يوسف سويد ـ ت: 0096566362635.

- فاطمة سالم احمد البلوشي ـ 57 عاما ـ الجابرية ـ ق11 ـ ش108 ـ حسينية البلوش ـ ت: 0096565111106.

- وفاء طالب مزيد السواعي ـ 38 عاما ـ الرجال: العمرية ـ ديوان الفريج ـ ق3 ـ شارع محمد ملا المعصب ـ م49 ـ ت: 0096550022055، النساء: الدسمة ـ ق6 ـ شارع الانباري ـ م17 ـ ت: 0096597887858.

- عايد عيد مرشد الجميلي ـ 75 عاما ـ الصليبخات ـ ق3 ـ ش112 ـ ج6 ـ م29 ـ ت: 0096566236734 ـ 0096566868808.

- مؤيد عبدالرزاق عبدالكريم المجلهم ـ 47 عاما ـ الرجال: المنصورية ـ ق2 ـ ش29 ـ م20 ـ ت: 66971264، النساء: الرميثية ـ ق11 ـ ش111 ـ م10 ـ ت: 0096566512378 ـ الدفن التاسعة صباحا.

- سكينة يوسف علي كمال ـ 69 عاما ـ حسينية الامام الحسين ـ سلوى ـ ق1 ـ شارع المتنبي ـ م27 ـ ت: 0096599938990 ـ 0096565812121 ـ الدفن بعد صلاة العصر.
 
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الأحـد
سعد المعطشسعد المعطش
مازن الجراح وحزام ظهره
عادل يوسف المرزوقعادل يوسف المرزوق
سهيل.. النجم العملاق الأزرق
أحمد بومرعي أحمد بومرعي
مأزق الضرائب!
طارق حمادةطارق حمادة
عنف غير مبرر!
ناصر العليمي ناصر العليمي
خيانة الوطن
محمد الزعبيمحمد الزعبي
الخطيئة
هند الشومرهند الشومر
الرعاية الشاملة لكبار السن
زينب الحساويزينب الحساوي
خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة (2)
مفرح العنزيمفرح العنزي
لماذا يحب الشعب التركي رئيسه؟
أسامة أحمدأسامة أحمد
مراقبة متابعينك في «إنستجرام»
الاثنيـن
صالح الشايجيصالح الشايجي
وطني حبيبي الوطن الأصغر
خلود الخميس خلود الخميس
حكاية الجميلة والطابور الخامس
سالم السبيعيسالم السبيعي
متى يقول لك الوطن «شكراً»؟
حمد السريع حمد السريع
الفصل في القضايا
غنيم الزعبي غنيم الزعبي
راتب أغسطس كم أشفق عليك!
إبراهيم مطرإبراهيم مطر
«من كان بيته من زجاج..»
أسامة أحمدأسامة أحمد
حماية الفيديو في «يوتيوب»
محمد الجلاهمةمحمد الجلاهمة
«الجنائية».. أرقام قياسية
الثلاثـاء
أسامة أحمدأسامة أحمد
«فيسبوك» في العمل
صلاح السايرصلاح الساير
انفجار الكلام
سعد المعطشسعد المعطش
سياحة «الهشك بشك»!
ذعار الرشيديذعار الرشيدي
الأب الروحي للرماية سلمان الحمود
حسن الهدادحسن الهداد
أنا وعائلتي ومن خلفي الطوفان!
طارق الدرباسطارق الدرباس
هل الموظف الكويتي كسول؟.. #شكرا
عزة الغامديعزة الغامدي
حرية الرأي
حمد السريع حمد السريع
منفذ النويصيب البري
أسامة أحمدأسامة أحمد
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الأربعـاء
يوسف عبدالرحمنيوسف عبدالرحمن
تجربة جدّ وأحفاده
د .عبدالهادي الصالحد .عبدالهادي الصالح
شيء من الحياة
عادل الإبراهيمعادل الإبراهيم
ارتفاع البنزين وتحليل غير منطقي
يوسف يعقوب البصارةيوسف يعقوب البصارة
المنظور السياسي والمنظور الاقتصادي
نرمين الحوطينرمين الحوطي
الاعتراف بالخطأ
دالي الخمسان دالي الخمسان
«عمران وحقوق الإنسان»
شيخة الجيران شيخة الجيران
ومن أنت؟
أسامة أحمدأسامة أحمد
«فيسبوك» في العمل
الخميـس
صلاح السايرصلاح الساير
عود من حزمة
ذعار الرشيديذعار الرشيدي
الحكومة.. والمستشار الخفي
خلود الخميس خلود الخميس
هل انتهت قصة الجميلة والطابور الخامس ؟!
سعد المعطشسعد المعطش
شمّاعة وزارة الصحة
نرمين الحوطينرمين الحوطي
ماذا بعد؟
أحمد بن بحارأحمد بن بحار
سحب الصيف
الجمعـة
صلاح السايرصلاح الساير
العرب بين الإقدام والإحجام
الشيخة حصة الحمود السالمالشيخة حصة الحمود السالم
الصدقات تؤلف القلوب
ذعار الرشيديذعار الرشيدي
المجلس.. والتنمر الإلكتروني
ابراهيم النغيمشابراهيم النغيمش
تطوير مناهج أكاديمية الشرطة
نايف الجاسمينايف الجاسمي
علي الهويريني.. حامل المسك
عادل نايف المزعلعادل نايف المزعل
سترجع فلسطين بإذن الله
وسمية المسلموسمية المسلم
حق الأبناء أن يحسن الآباء تربيتهم
أسامة أحمدأسامة أحمد
هل لديك حساب في «لينكد إن»؟
السبـت
صالح الشايجيصالح الشايجي
«سراق الإبل»
يوسف يعقوب البصارةيوسف يعقوب البصارة
شهادة الجوارح
مفرح الشمريمفرح الشمري
«الشو الإعلامي»..!
علي عبدالرحمن الحويلعلي عبدالرحمن الحويل
الغرفة 4 بالعناية المركزة
سامي الخرافيسامي الخرافي
طائرنا الميمون «مكسور»
علي الفضالةعلي الفضالة
تمعن.. إنه عمل إنساني
عزة الغامديعزة الغامدي
هل تنتهي صلاحية النفط الخام؟!
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رفض تعاوني لإلغاء الأنشطة الاجتماعية وتهديدات بتصعيد قضائي
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تسليم الدفعة الأولى من بطاقات «عافية» للمتقاعدين بعد العيد
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جدوى بيئية واقتصادية لاستخراج الغاز من النفايات الصلبة العضوية
جدوى بيئية واقتصادية لاستخراج الغاز من النفايات الصلبة العضوية
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«الزراعة» تحذّر من مرض التدرن التاجي على الأشجار المثمرة
البحيري المياه المعالجةلا تصل مزارع الوفرة وزراعة الصيف مرهقة
البحيري: المياه المعالجة لا تصل مزارع الوفرة وزراعة الصيف مرهقة
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تسهيل إجراءات آلية صرف المكافأة الاجتماعية لطلبة الجامعة
تسهيل إجراءات آلية صرف المكافأة الاجتماعية لطلبة الجامعة
للعلم والإنسانية حلقة وصل بين دراسة الطب الأكاديمية والعمل الإنساني
«للعلم والإنسانية» حلقة وصل بين دراسة الطب الأكاديمية والعمل الإنساني
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تحرير 35 مخالفة بأحد مجمعات المباركية
تحرير 35 مخالفة بأحد مجمعات المباركية
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المذكور الوقف الإسكندنافي في مالمو يحافظ على الهوية الإسلامية بالسويد ويحتاج لإمكانيات كبيرة لإنجازه
المذكور: الوقف الإسكندنافي في «مالمو» يحافظ على الهوية الإسلامية بالسويد ويحتاج لإمكانيات كبيرة لإنجازه
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لافي السبيعي ضيف «ألو الأنباء» الأحد
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المزيد من التعزيزات التركية والأكراد ينسحبون إلى شرق الفرات والجيش الحر يؤمّن طريق عودة آلاف النازحين إلى جرابلس
المزيد من التعزيزات التركية.. والأكراد ينسحبون إلى شرق الفرات و«الجيش الحر» يؤمّن طريق عودة آلاف النازحين إلى «جرابلس»
الأمم المتحدة تُحمّل النظام مسؤولية هجومين كيماويين وديمستورا روسيا وافقت على هدنة إنسانية لمدة 48 ساعة في حلب
الأمم المتحدة تُحمّل النظام مسؤولية هجومين كيماويين .. وديمستورا: روسيا وافقت على هدنة إنسانية لمدة 48 ساعة في حلب
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سقف غرفة الإداريين آيل للسقوط!
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بلاتر: سأقبل الحكم وآمل أن يكون إيجابياً وبلاتيني: جئت لأقول الحقيقة مرة جديدة
مان سيتي إلى المجموعات وخروج مذّل لأياكس
مان سيتي إلى «المجموعات» وخروج مذّل لأياكس
البوندسليغا تعود بمواجهة بايرن ميونيخ وفيردر بريمن
«البوندسليغا» تعود بمواجهة بايرن ميونيخ وفيردر بريمن
تعيين فهد جابر العلي رئيساً للجنة الأولمبية
وفواز الحساوي رئيساً لاتحاد الكرة
خطة طويلة المدى لمعالجة الوضع الرياضي
خطة طويلة المدى لمعالجة الوضع الرياضي
* هيئة الرياضة تحلّ اللجنة الأولمبية واتحاد الكرة بسبب المخالفات المالية
رغم التأكيد الدولي الذي سبق دورة الألعاب الأولمبية المنتهية في ريو دي جانيرو التي اختتمت في 21 الجاري، وقبلها رسالة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الآسيوي لكرة ..... التفاصيل
أحدها اقترب لمسافة لا تتجاوز 200 متر ولم يستجب للتحذيرات
قوارب الحرس الثوري الإيراني تستفز
مدمرتين أميركيتين وقطعة بحرية كويتية في الخليج
قوارب الحرس الثوري الإيراني تستفز مدمرتين أميركيتين وقطعة بحرية كويتية في الخليج
اكد مسؤول في وزارة الدفاع الاميركية (الپنتاغون) لـ «الأنباء» اطلاق 3 قذائف تحذيرية سقطت على بعد امتار من عدد من القوارب الايرانية خرقت قواعد الابحار المنصوص عليها في اتفاقية عام 1972 الدولية لتنظيم عمليات تجنب الصدام في البحار، حسب قوله.وكانت شبكة «سي.ان.ان» الإخبارية الاميركية قد بثت خبرا عن الواقعة التي حدثت أمس الخميس ..... التفاصيل
«القوى العاملة»:
المصروفات
34 مليون دينار
القوى العاملة المصروفات 34 مليون دينار
بلغت إيرادات الهيئة العامة للقوى العاملة في السنة المالية 2015/2016، حسب الحساب الختامي المعتمد، 10 ملايين و841 ألفا و996 دينارا و67 فلسا فقط لا غير، حسب الجدول حرف (أ) بنسبة تحصيل 216% وزيادة ملحوظة عن السنة المالية 2014/2015. وبلغت المصروفات 34 مليونا ..... التفاصيل
الجراح: وزارة
الداخلية تسلمت الدفعة
الأولى من الجواز
الإلكتروني الكويتي
الجراح وزارة الداخلية تسلمت الدفعة الأولى من الجواز الإلكتروني الكويتي
ذكر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح أن وزارة الداخلية تسلمت الدفعة الأولى من الجواز الإلكتروني الكويتي من الشركة المصنعة في ألمانيا الاتحادية يوم أمس الاول ..... التفاصيل
تحليل إخباري
تدخّل عسكري تركي في الحرب السورية: ضرب «الكانتون» الكردي.. وإحياء المنطقة الآمنة
تدخّل عسكري تركي في الحرب السورية ضرب الكانتون الكردي وإحياء المنطقة الآمنة
التطورات في سورية تأخذ طابعا دراماتيكيا على المستويين السياسي والعسكري والمشهد يعاد رسمه وتدخل عليه تعديلات كل شهر وكل أسبوع.بعد التدخل العسكري الروسي، يحدث الآن ..... التفاصيل
الجبوري: التركيز على البعد
الشعبي يحفظ دوام العلاقات
العراقية ـ الكويتية.. والحكيم:
ما يتداول عن الوجود
الإيراني في مؤسستنا
العسكرية مبالغ فيه
الجبوري التركيز على البعد الشعبي يحفظ دوام العلاقات العراقية ـ الكويتيةالحكيم ما يتداول عن الوجود الإيراني في مؤسستنا العسكرية مبالغ فيه
قال رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري ان زيارة الوفد الصحافي الكويتي للعراق رسالة جيدة، مضيفا «ونحن نقرأها ..... التفاصيل
عامل بناء
يتحول إلى
مليونير
في دبي !
عامل بناء يتحول إلى مليونير في دبي
أعلنت ..... التفاصيل
صور "داعشية"
مؤلمة لإعدام خفير
مصري بالرصاص
في الشارع
صور داعشية مؤلمة لإعدام خفير مصري بالرصاص في الشارع
ظهرت صور ..... التفاصيل
سبب غريب
وراء طرد
3 أشقاء مسلمين
من طائرة بريطانية
سبب غريب وراء طرد 3 أشقاء مسلمين من طائرة بريطانية
اكد 3 ..... التفاصيل
اغتصب فتاة عربية
بعمر الـ 17 عاماً..
فانتحرت حرقاً..
وهذا ماحدث له
اغتصب فتاة عربية بعمر الـ 17 عاماً فانتحرت حرقاًوهذا ماحدث له
حكمت محكمة .... التفاصيل
يتعاون معها بـ «سينغل» من ألحانه بعنوان «عندي مشكلة»
عبدالعزيز السبيعي
لـ«الأنباء»:لا دخل لي بعودة
شمايل للمجال الفني.. ولست
مدير أعمالها!
عبدالعزيز السبيعي لـ الأنباءلا دخل لي بعودة شمايل للمجال الفني ولست مدير أعمالها!
 «ترقبوا عملي القادم مع الفنانة العزيزة شمايل ..... التفاصيل
شاهد..
الشبه بين
أحمد السقا
ونجله ياسين
شاهد الشبه بين أحمد السقا ونجله ياسين
تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة لياسين، نجل الفنان أحمد السقا، وجمعته الصورة بوالدته مها الصغير. جاءت التعليقات حول الصورة ...... التفاصيل
بالفيديو..
موقف محرج
لمذيعة mbc
على الهواء
بالفيديوموقف محرج لمذيعة mbc على الهواء
عرضت غادة مصلي، مقدمة برنامج “صباح الخير يا عرب” الذي تبثه قناة mbc لوقف محرج عندما نادت صديقها في تقديم البرنامج باسم آخر غير اسمه. وكانت غادة وزميلها يتناولان خبرًا عن هاتف متطور ...... التفاصيل
صورة نادرة
لأمينة رزق
بـ"المايوه" على
شاطئ البحر
صورة نادرة لأمينة رزق بـالمايوه على شاطئ البحر
اشتهرت الفنانة أمينة رزق، التي تحل ذكرى وفاتها اليوم، بدور الأم الطيبة المسكينة والمرأة المحتشمة الوقورة، وطوال مشوارها الفنى حافظت على تلك الصورة أمام جمهورها وعشاق ...... التفاصيل
ما السر وراء
إلغاء تركيا لكل لوحات السيارات التي تحمل
حرفي F وG ؟
ما السر وراء إلغاء تركيا لكل لوحات السيارات التي تحمل حرفي F وG
قررت مديرية  ...... التفاصيل
وفاة سعودي
حزناً على
والدته أثناء
تشييعها
وفاة سعودي حزناً على والدته أثناء تشييعها
توفي مواطن ..... التفاصيل
ألمانيا لرعاياها:
كدّسوا الماء والمؤن
.. الأوضاع خطيرة
ولا بد من الاستعداد
ألمانيا لرعاياها كدّسوا الماء والمؤن الأوضاع خطيرة ولا بد من الاستعداد
نصحت الحكومة ..... التفاصيل
جزائرية مخنوقة
في سيارة وزوجها
مشنوق بشجرة
في كوريا
جزائرية مخنوقة في سيارة وزوجها مشنوق بشجرة في كوريا
عثروا على ..... التفاصيل
علماء
يكتشفون
لغزا مخيفا
لدى أسماك الزينة
علماء يكتشفون لغزا مخيفا لدى أسماك الزينة
اكتشف علماء..... التفاصيل
اليكم سبب
سير البريطانيون
على الجهة
اليسرى
اليكم سبب سير البريطانيون على الجهة اليسرى
عندما نقود ..... التفاصيل
قضية تزلزل الشارع الإسرائيلي.. قاصر
تقيم علاقة جنسية مع
خالها و تنجب منه طفلاً
قضية تزلزل الشارع الإسرائيلي قاصر تقيم علاقة جنسية مع خالها و تنجب منه طفلاً
كشف موقع ...... التفاصيل
فيديو صادم..
شاهد كيف انتقم
رجل من حبيبته
بعد خيانتها له
فيديو صادم شاهد كيف انتقم رجل من حبيبته بعد خيانتها له
أظهر تسجيل ..... التفاصيل
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أجمل 15 تمثالاً حول العالم
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بالفيديو.. ريو 2016: كرنفال عملاق في ختام الالعاب
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Economy
هل يغير اجتماع الجزائر مشهد أسعار النفط
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تراجع أسعار النفط يضغط على مؤشرات البورصة
71 مليون شاب عاطل عن العمل في العالم
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العمير يتعرض لحادث مروري عارض في رومانيا والسفير السهيجان إصابته طفيفة ولا تدعو للقلق
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عاشور يسأل عن إجراءات ومحاولات لتمريرترقيات مشبوهة في كلية الدراسات التجارية
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نواب نرفض التوجه الحكومي لرفع قسط الإسكان
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الخالد زار العوضي واطمأن على حالته الصحية
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إبعاد أردنية وابنتها الطفلة بعد ضبطهما بسلة عملات خليجية و100 دولار
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دكتور «مزيف» خدع مواطناً بإلحاق شقيقه بجامعة مصرية و«انحاش» بـ 300 دينار
مواطن يتهم سيدة على اسم ممثلة عالمية بالنصب عليه بـ 10 آلاف دينار
مواطن يتهم سيدة على اسم ممثلة عالمية بالنصب عليه بـ 10 آلاف دينار
7 متعاطين سقطوا في شباك أمن الأحمدي والجهراء
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بالفيديو .. ملازم سعودي استشهد أخوه فأصر أن يكون مكانه بالحد الجنوبي.. وإعلامي بحريني يقبل يده
انتحار متهم بخطف رجل الأعمال السعودى “آل سند” في مصر
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بدء الأعمال التحضيرية لإعداد خطة 2019/2018 التنموية.

- بنقول لكم ترا بعض مشاريع خطة 2015 واللي قبلها للحين ما ندري عنها شي!

واحـد
تقرير: الروبوت يلغي ملايين فرص العمل.


- الدول العربية من الأساس لا توجد بها فرص عمل!

أبو اللطـف
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