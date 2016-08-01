- هيفاء عتيق حمدي المطيري ـ 68 عاما ـ الرجال: الرحاب ـ ق3 ـ ش104 ـ م15 ـ ت: 0096569922887، النساء: الرحاب ـ ق2 ـ ش18 ـ م15 ـ ت: 0096599897255.

- فاطمة سويد فرج السويد، زوجة محمد راشد سعيد الراجحي ـ 66 عاما ـ الرجال: العمرية ـ ق3 ـ شارع المطار ـ م15 ـ ديوان راشد الراجحي ـ ت: 0096599678916، النساء: القصور ـ ق7 ـ ش36 ـ م32 ـ منزل يوسف سويد ـ ت: 0096566362635.

- فاطمة سالم احمد البلوشي ـ 57 عاما ـ الجابرية ـ ق11 ـ ش108 ـ حسينية البلوش ـ ت: 0096565111106.

- وفاء طالب مزيد السواعي ـ 38 عاما ـ الرجال: العمرية ـ ديوان الفريج ـ ق3 ـ شارع محمد ملا المعصب ـ م49 ـ ت: 0096550022055، النساء: الدسمة ـ ق6 ـ شارع الانباري ـ م17 ـ ت: 0096597887858.

- عايد عيد مرشد الجميلي ـ 75 عاما ـ الصليبخات ـ ق3 ـ ش112 ـ ج6 ـ م29 ـ ت: 0096566236734 ـ 0096566868808.

- مؤيد عبدالرزاق عبدالكريم المجلهم ـ 47 عاما ـ الرجال: المنصورية ـ ق2 ـ ش29 ـ م20 ـ ت: 66971264، النساء: الرميثية ـ ق11 ـ ش111 ـ م10 ـ ت: 0096566512378 ـ الدفن التاسعة صباحا.

- سكينة يوسف علي كمال ـ 69 عاما ـ حسينية الامام الحسين ـ سلوى ـ ق1 ـ شارع المتنبي ـ م27 ـ ت: 0096599938990 ـ 0096565812121 ـ الدفن بعد صلاة العصر.