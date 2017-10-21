تطوير الدولة إلى اشتراكية حديثة قوية بحلول أواسط القرن الـ 21

ننتهج سياسة عسكرية وطنية ذات طابع دفاعي وسنواصل بثبات انتهاج سياسة خارجية سلمية مستقلة

لن يسمح لأي شخص بتخيل محاولة إجبار بلادنا على ابتلاع ثمرة مُرّة تضر بمصالحها الخاصة



عقد الحزب الشيوعي الصيني ـ والذي يعتبر أكبر الاحزاب الحاكمة في العالم، حيث يضم في عضويته أكثر من 89 مليون عضو ويمتد تاريخه على مدار 96 عاما ـ مؤتمره الوطني الـ 19 الأربعاء الماضي.

وخلال جلسة الافتتاح التي حظيت باهتمام ومتابعة مختلف وسائل الإعلام المحلية والعالمية، أكد الامين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ورئيس جمهورية الصين شي جين بينغ أن الصين لن تسعى أبدا للهيمنة أو التوسع الخارجي «مهما بلغ مستواها في التنمية»، مشددا على أن الحزب الشيوعي الصيني سيطور الصين إلى «دولة اشتراكية حديثة قوية» بحلول أواسط القرن الـ 21.

وأكد شي جين بينغ أن الصين لن تسعى وراء التنمية الذاتية على حساب مصالح الدول الأخرى، كما ان تنمية الصين لا تشكل تهديدا على أي دولة أخرى.

وأوضح أن الصين تنتهج سياسة عسكرية وطنية ذات طابع دفاعي، وستواصل بثبات انتهاج سياسة خارجية سلمية مستقلة، بينما لن تتخلى أبدا عن حقوقها ومصالحها الشرعية، مضيفا أنه لن يسمح لأي شخص بتخيل محاولة إجبار الصين على ابتلاع ثمرة مرة تضر بمصالحها الخاصة، لافتا إلى أن بلاده تعمل على تطوير نشاط الشراكة العالمية، وتوسع ملتقى مصالحها مع مصالح الدول الأخرى، كما أنها ستواصل بثبات حماية الإنصاف والعدالة الدولية، وتعارض فرض إرادة أية دولة على غيرها، وتدخلها في شؤون غيرها، واستغلال القوة لاضطهاد الضعفاء.

وشدد شي جين بينغ على إن الصين لا تغلق أبواب انفتاحها على العالم الخارجي، بل ستوسع من نطاقه أكثر فأكثر، مشيرا إلى أن «الانفتاح يجلب التقدم، والانغلاق يؤدي حتما إلى التخلف».

ولفت الى إن الحزب الشيوعي الصيني سيطور الصين إلى «دولة اشتراكية حديثة قوية» بحلول أواسط القرن الـ 21، مشيرا إلى الفترة بين المؤتمر الوطني الحالي والمؤتمر الوطني الـ 20 ستمثل مرحلة تاريخية تلتقي فيها أهداف الكفاح.

وتابع انه يجب علينا خلال هذه الفترة، إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل وتحقيق أهداف الكفاح عند حلول الذكرى المئوية الأولى.

وليس هذا فحسب، بل يتعين علينا أيضا استغلال الوضع الملائم لإطلاق مسيرة جديدة لبناء الدولة الاشتراكية الحديثة على نحو شامل، إيذانا بالزحف نحو أهداف الكفاح عند حلول الذكرى المئوية الثانية.

وذكر شي أنه بعد تحليل شامل للأوضاع الدولية والمحلية والظروف التنموية لبلادنا، يمكن تقسيم الفترة من العام 2020 حتى أواسط القرن الحالي إلى مرحلتين، المرحلة الأولى تستمر من العام 2020 حتى العام 2035، خلالها سنحقق التحديثات الاشتراكية من حيث الأساس بعد خمس عشرة سنة أخرى من الكفاح على أساس إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل.

عندئذ، ستشهد بلادنا طفرة كبرى في قوتها الاقتصادية وقوتها العلمية والتكنولوجية، وتكون في مقدمة ركب الدول المبتكرة، وستكون حقوق الشعب في المشاركة المتساوية والتنمية المتكافئة مكفولة بشكل تام، ويتم بشكل أساسي إنجاز بناء الدولة والحكومة والمجتمع وفق حكم القانون، وتصبح النظم في مختلف المجالات أكثر اكتمالا، ويتم من حيث الأساس إنجاز تحديث نظام حكم الدولة والقدرة على حكمها، وستصل درجة الحضارة الاجتماعية إلى مستوى جديد، وتزداد القوة الناعمة الثقافية الوطنية بشكل ملحوظ، كما سيزداد تأثير الثقافة الصينية توسعا وتعمقا، وستصبح معيشة الشعب أكثر يسرا، وترتفع نسبة الفئات ذات الدخل المتوسط بشكل واضح، وتضيق بصورة ملحوظة الفجوة التنموية بين الحضر والريف وبين مختلف الأقاليم وكذلك الفجوة بين السكان في مستوى المعيشة، ويتحقق بشكل أساسي تكافؤ الخدمات العامة الأساسية، ويتقدم جميع أبناء الشعب بخطوات ثابتة نحو الرخاء المشترك وسيتم بشكل أساسي تشكيل منظومة الحوكمة الاجتماعية الحديثة ويفيض المجتمع بنشاط وحيوية ويسوده التناغم والانتظام وستتحسن البيئة الإيكولوجية تحسنا نوعيا ويتحقق هدف بناء الصين الجميلة من حيث الأساس.

أما المرحلة الثانية، فتستمر من العام 2035 حتى أواسط القرن الحالي.

وخلالها سننجز بناء بلادنا لتصبح دولة اشتراكية حديثة قوية ومزدهرة وديمقراطية ومتحضرة ومتناغمة وجميلة، بعد خمس عشرة سنة أخرى من الكفاح، على أساس تحقيق التحديثات بشكل أساسي.

وعندئذ، سيتحقق ارتقاء شامل بالحضارات المادية والسياسية والروحية والاجتماعية والإيكولوجية لبلادنا، وينجز تحديث نظام حكم الدولة والقدرة على حكمها، وتصبح بلادنا من الدول الرائدة من حيث القوة الوطنية الشاملة والتأثير الدولي، ويتحقق بشكل أساسي الرخاء المشترك لأبناء الشعب جميعا، ويتمتع شعبنا بحياة أكثر سعادة وصحة وسلامة، حيث ستقف الأمة الصينية شامخة وسط أمم العالم بمعنوياتها الأعلى.