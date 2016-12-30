مناهجنا تحث على الوحدة الوطنية والمواطنة وحب الكويت

إقرار تدريس مادة القرآن الكريم من مفاخر الكويت التي نعتز بها

الكويت أصبحت الدولة الثلاثين في العالم بمهارات التفكير «كورت»

سلسلة مدارس «الهدى» في كندا طلبت منا استعارة كتبنا لتدريسها للمسلمين هناك

كل من يطّلع على مناهج التربية الإسلامية بالكويت من المنصفين يشيد بها

أكد الموجه العام للتربية الإسلامية جاسم المسباح أن مقررات التربية الإسلامية بعيدة عن الآراء المتطرفة وتمثل الوسطية والاعتدال وما اتفق عليه علماء الأمة الإسلامية، مشيرا الى ان ما يحدث من «داعش» هو إرهاب وليس جهادا، وتطرق في حديثه لـ«الأنباء» الى ما تؤكد عليه مناهج التربية الإسلامية التي تحث على الوحدة الوطنية والمواطنة وحب الكويت، ولفت الى انه من مفاخر التعليم في الكويت والتي يعتز بها الجميع إقرار تدريس مادة القرآن الكريم التي جاءت بناء على أوامر الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد وتكلل الدعم واستمر في عهد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وقال إن مادة التفسير والأحاديث تؤخذ من مصادرها المعتمدة دون أي اجتهادات فردية أو آراء شخصية، وإن مادة القرآن الكريم تزيد من ثروات الطلاب اللغوية وتعزز اللغة العربية لديهم، وتحدث عن كل ما يخص الطلاب والمتعلم وكثيرا من المواضيع المهمة وإلى نص الحوار.

يتهم البعض مناهج التربية الإسلامية بأنها تحث على التطرف والإرهاب والدعوة الى الجهاد ما تعليقكم؟

٭ كل ما تحتويه مقرراتنا الدراسية هو ما اتفق عليه علماء الأمة الإسلامية وهو رأي يمثل الوسطية والاعتدال، بعيدا عن الافكار الشخصية والآراء المتطرفة، وقد حرصنا في مناهج التربية الإسلامية على بناء المعتقد الصحيح للمسلم (اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء)، هذا الآله الحق له العبادة وحده لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، ولا أصنام ولا أوثان بعيدا عن البدع والخرافات، فتناولنا في المرحلة الابتدائية الى الصف 12 التوحيد بما يتناسب مع كل مرحلة ولما كبر الشاب اعطيناه ما يتناسب مع قدراته في المرحلة المتوسطة، وعرضنا في مناهجنا الفقه والتفسير والأخلاق والسلوك ونركز على تدريس الأخلاق في الإسلام فهذا أمر مهم جدا (وإنك لعلى خلق عظيم) ولأهمية السلوك أوضحنا اهمية سماحة الإسلام (ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك) وأوضحنا ان الإسلام يحرم الغلو في كل شيء وفرقنا بين الجهاد والإفساد وان ما يحدث في داعش هو إرهاب وليس جهادا، كما بينا في مناهجنا حقوق الانسان وحقوق الحاكم وحقوق الرعية في مناهج التربية الإسلامية وأي كتاب قبل نشره يناقش ميدانيا وتوجد حلقات نقاشية مستمرة للمناهج قبل الموافقة على اصدارها.

حسن الخلق

وما اهم المفاهيم والقيم التي تؤكد عليها مناهج التربية الإسلامية؟

٭ الرحمة والتسامح واحترام الآخرين المسلم وغير المسلم ويظهر ذلك في آداب الطريق، آداب النصيحة للصف الخامس، حسن الخلق مع غير المسلمين والتعامل مع الآخرين يدرس للصف الثامن، وكذلك يدرس للصف الحادي عشر «حماية حقوق الإنسان» التي ذكرناها في كل شيء فجمعنا بين الأصالة والمعاصرة.

كيف تقربون للطفل والمراهق خطورة العنف بكل أشكاله؟

٭ يدرس للصف الرابع «قوة المؤمن» ويدرس حرية الاعتقاد وحرمة الاعتداء على الاخرين للصف التاسع، ويدرس طلبة الحادي عشر وسطية الإسلام مبينين كيف يدعو الإسلام إلى السماحة ونبذ الغلو للصف الثاني عشر وأيضا التحذير من التكفير والتفسيق.

حب الوطن

وماذا قدمتم عن الوحدة الوطنية والمواطن وحب الكويت؟

٭ يدرس للصف الرابع حب الوطن والمحافظة على الممتلكات العامة ويدرس الصف الثامن حب الوطن من الإيمان في درس المعاهدات، اما الصف الحادي عشر فيدرس محمد صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى وتقدير المواطن ويأخذ الصف الثاني عشر «الدفاع عن الوطن»، وقد تم عمل دراسة في محافظة حولي التعليمية فقدمت الموجهة الأولى احسان المرزوق دراسة عن الوحدة الوطنية في ضوء مناهج التربية الإسلامية.

وما الذي قدم لتعريف الطالب بكيفية تقدير ولي الأمر وطاعته؟

٭ مفهوم الحرية في الإسلام وآدابها يدرس للصف السابع، اما الصف التاسع فيأخذ غزوة احد وطاعة ولي الأمر، كما يدرس للصف الثاني عشر الحاكم واجباته وحقوقه، مع الاستشهاد بخطابات صاحب السمو الأمير في العديد من الدروس منها، ويدرس الصف السابع مفهوم الحرية في الإسلام، ويقدم جانب من التاريخ السياسي للكويت والحكم لأسرة الصباح للصف الثاني عشر وندرس حقوق وواجبات الحاكم مع التأكيد على طاعة ولي الأمر، ويدرس الطلبة ايضا الولاء لجيل الصحابة وأمهات المؤمنين وآل البيت للاقتداء بهم.

فنحن بحاجة الى متعلم يواجه متغيرات الحياة بقواعد وأسس متينة.

مادة القرآن الكريم

ما أهم ثمرات اهتمامكم بمادة القرآن الكريم؟

٭ من مفاخر التعليم في دولتنا التي يعتز بها الجميع إقرار تدريس مادة القرآن الكريم التي جاءت بناء على أوامر سامية من الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح ثم تكلل الدعم واستمر في عهد أميرنا الحالي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وفقه الله لفعل الخير، فجاءت هذه المادة لتمحو أمية القرآن الكريم ولترتقي بأبنائنا الطلاب في تلاوتهم للقرآن الكريم ولتزيد من ثروتهم اللغوية، فتعزز اللغة العربية وتمكنهم من فصاحة الكلام وبلاغة الأسلوب ولتيسر لهم بما تقرر عليهم من حفظ الآيات الكريمة أداء ما افترضه الله عليهم في الصلوات، لذا فمن أهم نتائجها بروز أبنائنا في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الأمير في كل عام، فإننا نوصي بتعزيز هذه المادة ودعمها لتحقيق أهدافها وذلك بزيادة حصصها بالمرحلتين المتوسطة والثانوية على غرار المرحلة الابتدائية.

ما أهم ما احتوت عليه مقرراتكم القرآنية؟

٭ فيما يخص تفسير الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فإنها تؤخذ من مصادرها المعتمدة الموثقة دون أي اجتهادات فردية أو آراء شخصية.

فجاءت هذه المادة لتمحو أمية القرآن الكريم ولترتقي بأبنائنا الطلاب في تلاوتهم للقرآن الكريم ولتزيد من ثرواتهم اللغوية فتعزز اللغة العربية وتمكنهم من فصاحة الكلام وبلاغة الأسلوب ولتيسر لهم بما تقرر عليهم من حفظ الآيات الكريمة أداء ما افترضه الله عليهم في الصلوات.

كلمة توجهها للمتعلم؟

٭ المتعلم وعاء يتأثر بمن يعايش ويخالط ولا يمكن بحال من الأحوال أن نعزله عن مجتمعه فيجب أن نحصنه بالخير والحق.

ونحن بحاجة إلى متعلم يواجه تغيرات الحياة بقواعد وأسس متينة يميز فيها بين الخير والشر وبين الحق والباطل، قادر على بناء بلده ووطنه يساهم في رقيه وتطوره يحافظ على دينه وقيمه.

كيف يرى خبراء التربية الإسلامية في السعودية مناهج دولة الكويت؟

٭ كل من اطلع على مناهجنا من المنصفين يؤكدون أن مناهجنا متميزة في مادتها العلمية والتربوية في تناولها ما يحتاجه ابناؤنا الطلبة والطالبات في كل مرحلة تعليمية بما يتناسب مع خصائص نمو المتعلم (العقلية، الروحية، النفسية والجسدية).

كما أن د.هدى أبو غدة التي تمتلك مدارس خاصة (مدارس الهدى) في كندا لم تكن لي معرفة بها وفوجئت باتصالها تقول: اطلعت على مناهج الدول العربية والخليجية ووجدت أن مناهج التربية الإسلامية في الكويت متميزة وأريد منكم كمية من الكتب لمجموعة المدارس التي أشرف عليها لتدريسها في كندا.

هل هناك مواضيع تدرس تبين للطلبة سيرة الصحابة وآل البيت؟

٭ ولاؤنا لجيل الصحابة الكرام وأمهات المؤمنين وآل البيت للاقتداء بهم، ندرس للطلبة سيرة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما للصف الحادي عشر، وأيضا سيرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وسيرة عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما.

أما الصف الثاني عشر فتدرس له سيرة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة الحسن والحسين وسيرة آل البيت الكرام.

وقد حرصت التواجيه في المناطق كل الحرص على تزويد الميدان دائما بالتوجيهات والارشادات التي تدعو الى الالتزام بالمناهج وعدم التطرق الى المواضيع الخلافية.

وما الجديد في المناهج؟

٭ ادخلنا ضمن موضوعات المناهج مهارات التفكير كأسئلة توضع للطالب في المنهج وايضا في الدورات التدريبية للموجهين ورؤساء الأقسام وللمعلمين قدمت لهم مهارات التفكير (كورت) وأصبحت دولة الكويت هي الدولة الثلاثين في العالم في مهارات التفكير (كورت) التي ادخلناها في المناهج.