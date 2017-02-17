هل يجوز للطالبة ان تجود القرآن وترتل بصوت رقيق وجميل امام المدرس؟

٭ ينبغي للمرأة المسلمة اذا خاطبت الاجانب، وكذا من يحرم عليها مؤقتا، مثل زوج الاخت والحمو ونحوهما، ان تكون اقرب الى الغلظة والخشونة في القول، وأبعد من الليونة والترقيق والتحسين من غير رفع للصوت، فإن المرأة مأمورة بخفض الكلام، لقول الله عز وجل (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا ـ الأحزاب: 32).

فالقول المعروف الذي أمرت به المرأة على الجملة هو الصواب الذي لا تنكره الشريعة ولا النفوس، كذا في تفسير القرطبي وغيره. اما المحافظة على قواعد التجويد ومخارج الحروف فلا مانع.

وينبغي ان يتولى تعليم البنات النساء لا الرجال، فهو الذي يتوافق مع قواعد الشرع، والابعد عن الفتنة.

حكم تعزية غير المسلم

ما حكم تقديم العزاء لغير المسلم وكل ما يتعلق بذلك من امور العزاء وتشييع الجنازة، وهل يجوز العمل في بناء مقابر النصارى؟

٭ اما تقديم العزاء للكافر غير المحارب ولا المعادي للاسلام فجائز لعموم قوله تعالى (وقولوا للناس حسنا ـ البقرة: 83).

لاسيما اذا كان يرجى اسلامه، او ترقيق قلبه نحو الاسلام، على الا تتضمن التعزية دعاء للميت الكافر بالرحمة او المغفرة، واما تكون حثا له على الصبر والتجمل به.

اما المشاركة في تشييع جنائز الكفار ودفنها او بناء المقابر لهم، فذلك لا يجوز لأنه من شعائر دينهم، ولا يجوز للمسلم ان يشارك غير المسلمين في شعائر دينهم الباطل، وذلك ان المشاركة دليل الرضا، ولا يجوز الرضا بدين غير دين الاسلام.

ولأن المشاركة فيها تشبه، ولا يجوز ان يتشبه بغير المسلمين، سواء كان في معتقده او شريعته او لبسه او عاداته، لقوله صلى الله عليه وسلم «ومن تشبه بقوم فهو منهم»، رواه احمد.

وقوله «ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى»، رواه الترمذي بسند حسن. والله اعلم.

الصلاة بمجرد سماع الأذان

هل يجوز للمسلم أن يبدأ صلاته فور سماع الأذان؟

٭ اذا قال المؤذن «الله اكبر» فقد أذن ـ اي اعلن ـ بدخول وقت الصلاة، واذا دخل وقت الصلاة صحت الصلاة، وجاز ان يكبر المصلي تكبيرة الاحرام فورا، ولا يشترط ان ينتظر انتهاء الاذان كاملا، فإن المؤذن لا يؤذن الا بعد دخول الوقت، لذا لا حرج على المرء ان يبتدئ الصلاة عند ابتداء المؤذن بالاذان، لكن الاولى والافضل للمسلم ان يستمع الى المؤذن وان يردد معه ما يقول ثم يقول الدعاء الوارد في صحيح البخاري وغيره.