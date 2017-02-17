المركز يضم 60 طالباً وطالبة من عمر 6 إلى 14 سنة

عدد المسلمين في شيفيلد يتزايد والطلبة يحجزون أماكنهم

البلدية البريطانية والسلطات متعاونة وتدعم المسلمين وتساندهم

مركز فاطمة قمبر في مدينة شيفيلد بريطانيا كان ملهى ليليا، اشترته المحسنة الكويتية فاطمة ابو قمبر لتحويله الى مركز اسلامي يشمل العديد من الانشطة الشرعية للشباب والاطفال والكبار، ويخدم المسلمات الجديدات، كما يقدم انشطة متعددة لابناء المنطقة المسلمين.

في جولة خلال زيارتنا للمركز والتعرف عليه لاحظنا ان المكان فيه الكثير من العيوب ومساحته صغيرة لا تسع المصلين، عن المركز كان لنا هذا الحوار مع رئيسه احمد الحدابي.

متى انشئ المركز؟

٭ منذ 4 سنوات قررت المحسنة الكويتية فاطمة قمبر شراء ملهى وقدمت للسلطات المختصة طلب اذن لتحويل هذا الملهى الى مسجد رغم التحديات الكبيرة وتحويله الى مركز لتحفيظ القرآن الكريم ودراسة علوم اللغة العربية ابتداء من المنهج التمهيدي الى الصف السادس نظام متسلسل ومتكامل.

منهج خاص

من يقوم باعداد المناهج المقدمة بالمركز؟

٭ المعهد الاوروبي للتدريب والتربية هو منهج خاص لابناء الجالية المسلمة على مستوى اوروبا، وقام بإعداد المنهج متخصصون تربويون.

أنشطة متعددة

كم يبلغ عدد الطلبة والطالبات؟

٭ حوالي 60 طالبا وطالبة من عمر 6 الى 14 سنة والدراسة كلها مسائية ثلاثة ايام في الاسبوع تبدأ من الساعة الخامسة الى الساعة السابعة والنصف، وذلك بعد الانتهاء من العام الدراسي، كما ننظم للطلبة رحلة سنوية بعد نهاية كل فصل دراسي، وايضا نقدم لهم المسابقات الثقافية، ويتم تكريم الفائزين ونقدم لهم الهدايا تشجيعا لهم.

أكبر صرح

هل المدرسة المتواجدة في مركز فاطمة قمبر لها علاقة بأمانة الايمان؟

٭ نعم المركز والمدرسة يتبع امانة الايمان التي يتم تشطيبها الآن كأكبر مركز اسلامي واكبر صرح في المنطقة. خاصة ان اعداد المسلمين تتزايد في شيفيلد وبالتالي مدرسة الايمان ومركز فاطمة قمبر يحتاج للتوسعة لاستيعاب اعداد المسلمين المتزايدة، ولدينا اسماء طلبة وطالبات تم الحجز لهم للالتحاق وعلى قائمة الانتظار لعدم استيعاب المكان لأعداد المتقدمين.

الدعم

هل هناك نية لتوسعة المكان؟

٭ لا نية لتوسعته، وكما ترى كم هو مكان ضيق ويحتاج الى اصلاحات، والمبنى فيه كثير من العيوب، ولدينا شح في الدعم والتبرعات التي تأتي من المسلمين الذين يعيشون في المنطقة لدفع فواتير المياه والكهرباء والخدمات، اما الترميم فلا يستطيع احد منهم ان يساهم فيه.

ضيق المكان

ما أهم المعوقات التي تقابلكم؟

٭ كما ذكرت لكم ضيق المكان وقلة الموارد المادية، واعداد الطلبة على قائمة الانتظار.

مركز متكامل

ماذا يحتوي مركز فاطمة قمبر؟

٭ يحتوي على مكتبة اسلامية ودار لتحفيظ القرآن الكريم واماكن لصلاة النساء ليصبح مجمعا اسلاميا مصغرا يخدم اهالي المنطقة، كما يعتبر المركز جسرا يجمع الجاليات المختلفة، من خلال مرافقه المتعددة.

دعم من السلطان

هل هناك مضايقات من السلطات البريطانية خاصة بعد اعمال التفجيرات والارهاب مؤخرا؟

٭ بالعكس البلدية والسلطات متعاونة ومتافهمة لنا، ويعتبر هذا دعما حقيقيا للمسلمين ومساندتهم في بريطانيا خاصة مع مخاوف تزايد ظاهرة الاسلاموفبيا لدى الغرب والمركز له اماكن ملحقة به لتحفيظ القرآن الكريم.