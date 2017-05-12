الهيت: 100 مركز لدور القرآن تضم 20 ألف طالب ونهتم بذوي الاحتياجات الخاصة والصم

الكندري: مركزا الارتقاء والجنان للصم يقصدهما الزائرون من خارج الكويت للاستفادة من خبرتهما





أكد مدير إدارة الدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مرزوق الهيت أن الإدارة تعمل على ترسيخ ما حثّ عليه الإسلام من انتهاج الوسطية كمبدأ أصيل في ديننا، ولهذا اعتمدت الوزارة هذا النهج القويم في مناهجها ونشرته بين طلاب العلم.



جاء ذلك في الاحتفالية التي نظمها مركز الارتقاء بالتعاون مع اللجنة الثقافية بالنادي الكويتي الرياضي للصم برعاية مدير إدارة الدراسات الإسلامية مرزوق الهيت والتي شهدت ايضا تكريم طلبة الدورة الشرعية وكبار الداعمين.



وقال الهيت: لقد جعل الله للعلم وطالبيه الفضل والمكانة العالية فقال سبحانه (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) وانطلاقا من هذه الآية الكريمة وتأكيدا منا على توصيات الحكومة الكويتية الرشيدة بتنمية الوعي الشرعي لدى كل افراد المجتمع كان حرصنا في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على نشر الثقافة الإسلامية بعلومها المختلفة بين شرائح المجتمع كافة باعتماد برامج عدة والتي من شأنها تحفيز الجميع للالتحاق بدور القرآن الكريم المنتشرة في أرجاء بلدنا الحبيب والتي أنشأتها الوزارة وبلغت للآن 100 مركز وتضم 20 ألف طالب، ونحن في الوزارة بإداراتها كافة ماضون بجهود حثيثة لتحقيق ما نهدف إليه لرفع مستوى الدارسين، لذلك اهتمت إدارة الدراسات بإقامة شراكات مؤسسية بين قطاعات الدولة ذات الصلة مثل التربية والداخلية والشؤون والأندية التابعة للهيئة العامة للشباب والرياضة.



وشكر الهيت رئيس وأعضاء النادي الكويتي الرياضي للصم لما يقدم من دعم متواصل ومساند منذ بداية إنشاء مركز الارتقاء للصم، ونحن نعرف التميز الواضح لمركز الارتقاء واهتمامه بطلابه وتذليل كل ما يحتاجون إليه في مسيرتهم العلمية ليتسنى القيام بدوره خاصة أن تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة والصم يتطلب توفير العديد من الوسائل والأدوات التي تساهم بشكل كبير في العملية التعليمية.



ثمار الشراكة



من جانبه، قال امين السر العام للنادي الكويتي للصم محمد الكندري: يسعدني مشاركتكم الاحتفال بمرور 12 عاما على الشراكة المؤسسية بين إدارة الدراسات ممثلة بمركز الارتقاء والنادي الكويتي الرياضي للصم، وأيضا تكريم طلاب المركز للدورة الـ 36 الذين وفقهم الله لتعلم اهم امور دينهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وها نحن نجني ثمار هذه الشراكة المؤسسية الناجحة التي كانت بذورها الاخلاص فأنبتت هذه الأشجار السامقة وأنتجت هذه الثمار اليانعة.



ولفت إلى معرفتهم بمدير مركز الارتقاء للصم اسامة راشد حينما كان طالبا في كلية الشريعة وعندما زارنا في الديوانية لإلقاء موعظة للصم كان لها تأثير كبير.



وفي عام 2005 اقترح النادي الكويتي الرياضي للصم على مدير إدارة الدراسات السابق محمد العمر افتتاح دار للقرآن الكريم واحدة للرجال وأخرى للنساء تكون بنظام تحفيزي مشجع يتضمن انشطة ورحلات وهدايا ومكافآت لكل الصم دون تميز.



وكانت المفاجأة ان العمر اختار اسامة راشد لدراسة الموضوع وتحمس الرجل جدا وشكل لجنة مشتركة مع النادي وتم افتتاح مركز الارتقاء للصم بإدارته الحالية ومركز الجنان للصم بإدارة وإشراف المشرفة السابقة سميرة الأيوب.



وأكد ان المسيرة لم تكن سهلة ابدا ولكن الدعم كبير من الوزارة ممثلا بالمدير السابق ودعم المجالس المتعاقبة في النادي الكويتي الرياضي للصم وإخلاص واجتهاد مشرفي المركزين وفريق عملهما، سهلت على المركزين وأصبحا مركزين بارزين يقصدهما الزائرون من خارج الكويت للاستفادة منهم ومن علمهم.

لقطات

٭ في لفتة وفاء حرص مشرف مركز الارتقاء اسامة راشد على ايصال رسالة مجتمعية لمكانة المعلمين ودورهم في حياة الأجيال فقام بتكريم احد معلميه القدامى الذي درسه العربية وأثر به وبأخلاقه وشمائله قبل اكثر من 25 عاما وهو الاستاذ محمد محروس ما اثر في نفوس الحاضرين كثيرا.

٭ قام بترجمة الفعاليات بلغة الإشارة كل من: أحمد الحبيب - يوسف الراشد - محمد القبيص - وقدم الحفل محمد الظفيري.

٭ حرص القائمون على الحفل على تكريم ثلة من المتطوعين وأصحاب المساهمات الفعالة وقدامى الطلاب وكبار السن حتى من وافاهم الأجل تم تكريم ذويهم تقديرا لهم وعرفانا بفضلهم في مسيرة المركز، إضافة لتكريم الموظفين السابقين والحاليين للمركز ثم تكريم الرئيس الفخري للنادي الكويتي الرياضي للصم فهد بوشيبة.

٭ ممثل راعي الحفل الشيخ مبارك العبدالله المبارك الصباح مختار منطقة ضاحية عبدالله المبارك، فهد البذال الرشيدي.