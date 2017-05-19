المعاصي قبل رمضان

بعض الناس يفعلون ما يشتهون من معاص قبل رمضان بحجة أن الصائم مغفور له ذنبه.. ما حكم فعلهم؟

٭ هذا من القبيح بالتفكير فيه قبل فعله، بل من أعطاهم الإذن بفعل المعصية في أي وقت من السنة؟ وأيضا أين الضمان بأن من صام رمضان قد جاءته المغفرة والقبول؟

الصيام يوم الشك

من كان معتادا على صيام يوم الشك، ووافق يوم الخميس ليوم الشك.. فهل يصومه؟

٭ نعم، له أن يصومه، لرخصة النبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك، لقوله: «لا يتقدمن أحدكم بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه، فليصم ذلك اليوم» متفق عليه.

عليه صيام سابق

من عليه صيام سابق هل يقضيه في شعبان؟

٭ نعم، ويجب عليه المبادرة بقضاء دين الصيام، وذلك في شعبان قبل مجيء رمضان.

هل هذا يشمل الفتاة التي لم تصم من رمضان الماضي بسبب الحيض أو النفاس؟

٭ نعم، فيجب عليها قضاء ما عليها من صيام.

بعد منتصف الشهر

كيف نوفق بين النهي عن الصيام بعد انتصاف شعبان مع حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صيام أكثر شعبان؟

٭ النهي يتوجه إلى من بدأ الصيام بعد منتصف الشهر، وليس إلى ذاك الذي حرص على الصيام من أوله.

الإعلام عن رمضان

ما القول فيمن ينشر في الجرائد عن موعد بداية الشهر؟

٭ الواجب ترك مثل هذا خشية تفريق كلمة المسلمين.

هل حُكم ولي الأمر في البلد يحسم قضية القول باختلاف المطالع؟

٭ نعم، فإذا أمر ولي الأمر بالصوم، أو الفطر وجب امتثال أمره، لأن حكمه في المسائل الخلافية يرفع الخلاف.

الدعاء والتهنئة

هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خاص عند رؤية الهلال؟

٭ نعم، فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اللهم أهله علينا باليمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله». رواه الترمذي.