تأخير الدورة

سائلة تقول: ما حكم اخذ حبوب منع الحمل لتأخير الدورة من أجل اتمام صيام رمضان؟

٭ هذا أمر يجوز عمله وقد أفتى بذلك كثير من أهل العلم واجازوا ذلك من أجل التأخير للدورة حتى تتم صيام رمضان وقيامه اذا لم يترتب على ذلك ضرر، اما ان ترتب على أخذها للحبوب ضرر فلا تجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم «لا ضرر ولا ضرار».

الإفطار على تمر

هل يجب حين يؤذن المغرب ان تفطر على تمر؟

٭ لا يجب ان يفطر الانسان على تمر وانما هي سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقد روى انس بن مالك عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يفطر على رطبات قبل ان يصلي فان لم تكن رطبات فتمرات فان لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء.

المجاهرة بفطر نهار رمضان

ما حكم من يفطر في رمضان، ويجاهر أمام الناس بفطره؟ وهل يصح أن يعاقب؟

٭ يحرم على المسلم الفطر دون سبب من مرض أو سفر أو كبر سن أو حمل ونحو ذلك، فإن أفطر دون سبب تجب عليه كفارة مع قضاء الأيام التي أفطرها، وبعض الفقهاء لا يوجب غير القضاء، ومن قال بأن عليه كفارة فهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. وإذا أفطر المسلم فعليه أن يستتر، ولا يجوز له أن يجاهر بالفطر، ومن جاهر بالفطر في نهار رمضان، قاصدا أو مستهزأ، فيخشى أن يكفر بذلك، لأنه يستهزئ بركن من أركان الإسلام، ويجب على ولي الأمر منع المجاهر بالفطر، ويستحق عقوبة تعزيرية من القاضي، والعقوبة التعزيرية هي عقوبة يقدرها القاضي، وينبغي أن يكون هناك نص على حكم من أفطر في نهار رمضان بغير عذر، وجاهر بالأكل أو الشرب أمام الناس. ومن كان معذورا ينبغي ألا يأكل أو يشرب أمام الناس، لئلا يظن به السوء، وكذلك ينبغي لغير المسلم أن يمتنع عن المجاهرة بالأكل أو الشرب في نهار رمضان، حفاظا على شعور المسلمين. ولا شك أن من يفطر من المسلمين دون عذر بحاجة إلى التوجيه والتذكير بأنه يعطل ركنا من أركان الإسلام، ويبين له فوائد الصيام النفسية والصحية، وأنه يجب أن يكون قدوة لأبنائه أو أصدقائه، وأن الصوم جنة، أي وقاية من المنكرات والمعاصي، وينبغي أن يبين له أن هذا الشهر له حرمة، ولا يجوز للمسلم أن ينتهك حرمة هذا الشهر، وأن الله تعالى قد جعل الصوم وأجره عنده، وهو أجر عظيم كما ورد في الحديث القدسي: «الصوم لي وأنا أجزي به».